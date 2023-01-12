沒寵物公園？ 嘉義市第1座4月完工 地點、功能曝光

台灣動物保護行政監督聯盟今天指出，全台目前共84座寵物狗公園，嘉義市、基隆、台東、連江則無。對此，嘉市府回應，首座寵物公園位於八掌溪河畔的綠映水漾公園，上個月已經開工，會改造既有綠地，分大型和小型寵物專區，增設多樣寵物友善設施，會提前在4月下旬完工。

市府表示，2020年6月啟用的綠映水漾公園，面積約2.48公頃，緊鄰動保園區，將融入寵物、飼主及一般民眾三方需求，打造寵物公園；也研擬在西區再設1座寵物公園。

根據規畫，寵物公園設置棚架休憩區，提供狗便袋封閉式垃圾桶、民眾休憩區有飲水設施，更有專屬大型犬、小型犬的放電草坪、訓練區及照護區，以9公斤區分體型，且放電草坪設有圍籬、兩層門的安全設施，毛小孩通過第1層門，解下鏈繩確認不會爆衝，就可通過第2層門，進入草坪自由奔跑，飼主則可在坐在休憩區觀看毛孩活動情形。

大、小型犬的訓練區則設有跨欄、跳矮樁、步行橋等，飼主能牽繩陪同訓練，運動完還可到飲水機補充水分及洗手腳清潔。

市府提醒，寵物公園除了專屬草坪，其餘空間，仍要將毛小孩繫繩。

市府也表示，嘉市去年更領先彰、投、雲、嘉，首推「寵物友善空間」認證標章，打造友善「毛親子」的環境及空間，另率雲嘉南之先，獲農委會核備通過「嘉義市動保自治條例」去年12月18日正式施行。