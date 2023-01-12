快訊

男人想要跑車的慾望跟GG大小有關？英國研究團隊證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

果樹也要做月子！愛心果農開辦果樹月子班培育青農

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢（右二）開辦「果樹月子班」，今邀請嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄（右四）來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。圖／民眾提供
對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢（右二）開辦「果樹月子班」，今邀請嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄（右四）來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。圖／民眾提供

果樹也要「做月子」？沒錯！對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢開辦「果樹月子班」，今邀請學者來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。

伍國賢承接上一代栽種的青皮椪柑已30年，14年前罹患口腔癌，次子伍秋霖不忍父親拖著病體繼續務農，毅然決然返鄉投入種植，分擔父親工作負荷。

非本科系出身的伍秋霖從父親手把手傳授經驗中學習，這些年來，發現生產量不只受風雨量等氣候影響，土壤、果樹本身條件都是影響關鍵因素，每年透過產量檢討栽種方法技術等，還得針對果樹本身了解其健康狀況，掌握病蟲害，在對的時間修枝剪葉、施肥灌溉以利果樹生長。

為培育在地青農，提升返鄉青農們對種植管理的信心及能力，伍國賢除邀請具有台大碩士學位專研園產品採後處理技術，擅長於柑橘類栽種的嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄今天前來傳授果園產品採後處理技術指導，針對二代青農提供果樹栽種技術及管理指導。

伍國賢表示，選在此時進行，是考量椪柑採收結束，如同人類生產完需要作月子，對果樹而言也需要維護管理，期許返鄉青農在其果樹的經營管理學習更有心得及收穫。

對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢（右一）開辦「果樹月子班」，今邀請嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄（手抬高者）來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。圖／民眾提供
對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢（右一）開辦「果樹月子班」，今邀請嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄（手抬高者）來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。圖／民眾提供

青農 口腔癌 椪柑

延伸閱讀

台南深耕食農教育有成 東山國小成功經驗向外擴散

侯友宜感謝農民辛勞 盼新北農業永續傳承

天災蜜棗減產四分之一！甜度高果實大 還在果樹上已完售

乙木羊農牧：傳遞台灣豐饒物產 「乳禾食」集結青農力量

相關新聞

旺兔遊台南！辦年貨、燈節及拜廟走春攻略一次看

今年春節連假長達10天，台南市觀旅局整理採買、拜廟及走春全攻略，從年貨大街到過年期間活動，可以辦年貨、逛新春燈會、拜廟祈...

果樹也要做月子！愛心果農開辦果樹月子班培育青農

果樹也要「做月子」？沒錯！對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢開辦「果樹月子班」，今邀請學者來自家果園培育在地青農，學習果園產...

體驗章魚燒趴 嘉義失智長輩樂開懷

天主教中華聖母基金會與「アビリティーズ・ケアネット株式会社（日本ABILITIES）」於聖仁失智照護家園合辦「章魚燒趴」...

扭蛋遊戲結合消防宣導 南科分隊讓大小朋友流連忘返

台南市消防局南科消防分隊今天在南科考古館辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中...

嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春

為讓嘉義縣接受送餐及居家服務長輩、身心障礙者及其家屬在農曆年前感受團圓圍爐的氣氛，嘉義基督教醫院於太保市舉辦「銀兔滿堂賀...

嘉縣3鄉鎮市青年團隊 獲全國青年村落文化行動計畫補助前3名

嘉義縣人力發展所辦系列課程，輔導縣民申請中央政府競爭型補助計畫，爭取資源推動家鄉發展；文化部112年度「青年村落文化行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。