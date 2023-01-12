果樹也要做月子！愛心果農開辦果樹月子班培育青農

果樹也要「做月子」？沒錯！對抗口腔癌多年的愛心果農伍國賢開辦「果樹月子班」，今邀請學者來自家果園培育在地青農，學習果園產品採後處理技術指導，讓與會新生代農民上了寶貴一課。

伍國賢承接上一代栽種的青皮椪柑已30年，14年前罹患口腔癌，次子伍秋霖不忍父親拖著病體繼續務農，毅然決然返鄉投入種植，分擔父親工作負荷。

非本科系出身的伍秋霖從父親手把手傳授經驗中學習，這些年來，發現生產量不只受風雨量等氣候影響，土壤、果樹本身條件都是影響關鍵因素，每年透過產量檢討栽種方法技術等，還得針對果樹本身了解其健康狀況，掌握病蟲害，在對的時間修枝剪葉、施肥灌溉以利果樹生長。

為培育在地青農，提升返鄉青農們對種植管理的信心及能力，伍國賢除邀請具有台大碩士學位專研園產品採後處理技術，擅長於柑橘類栽種的嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄今天前來傳授果園產品採後處理技術指導，針對二代青農提供果樹栽種技術及管理指導。