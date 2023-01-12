體驗章魚燒趴 嘉義失智長輩樂開懷
天主教中華聖母基金會與「アビリティーズ・ケアネット株式会社（日本ABILITIES）」於聖仁失智照護家園合辦「章魚燒趴」家庭日社區共融活動，期待社區變成失智友善基地。現場特別準備日本美食章魚燒、豆皮壽司、麥茶以及風味小點，多位失智長輩、家屬、還有社區的民眾一起製作及體驗，在花園裡、一起共享美食、聽鋼琴伴奏、唱卡拉OK，場面溫馨熱鬧。
基金會董事長陳美惠表示，照護家園於去年8月開幕，提供「日間照顧中心」及「團體家屋」綜合性服務，不僅是中南部單一場域可照顧最多失智長輩的地方，更在6樓特別留有「友善社區交流室」及「空中花園」，讓社區民眾隨時可來這個場域中，了解失智照護場域的真實樣貌，達到睦鄰目的。
鄰居表示，今天走進來，才發現裡面真的很不一樣，這個環境真的很好、很棒，這次特別前來參與，看到失智長輩和家屬一起動手做章魚燒更感到不可思議，與她想像的全然不同。
「アビリティーズ・ケアネット株式会社（日本ABILITIES）」表示，透過讓長輩製作圓滾滾的章魚燒、將飯包入豆皮中，飄散出來的香氣、吃入口的美味，不僅建立長輩生活感，更讓社區民眾、家屬，感受到失智長輩的真實與溫暖熱度。
基金會執行長黎世宏表示，照顧失智症長輩，除了專業照顧與陪伴，失智長輩需要更積極的認知活動，以及社區更友善的互動；失智友善社區（Dementia Friendly Community，簡稱DFC）概念最早源自於1990年的日本宇治市，感謝「アビリティーズ・ケアネット株式会社（日本ABILITIES）」協辦規劃社區共融活動，用食物把大家連結在一起所帶來的感動和快樂，更加無與倫比；期待透過聖仁失智照護家園「友善社區交流室」，利用空間創造互動共融，讓社區變成失智友善照顧基地，展現失智症友善社區的理想樣貌。
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