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扭蛋遊戲結合消防宣導 南科分隊讓大小朋友流連忘返

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市消防局南科消防分隊今辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中流連忘返，宣導效果超乎預期。記者謝進盛／翻攝
台南市消防局南科消防分隊今辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中流連忘返，宣導效果超乎預期。記者謝進盛／翻攝

台南市消防局南科消防分隊今天在南科考古館辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中流連忘返，宣導效果超乎預期。

南科分隊這次課程內容，包含火災避難觀念、滅火設備使用方式、地震應變、防範一氧化碳中毒、瓦斯安全、爆竹煙火及 CPR 急救等課題，藉由遊戲及闖關方式，加深民眾印象。

消防隊員更以「扭轉乾坤，防火幸福」為題，規畫防火災課程，為讓活動充滿新鮮感與趣味性，特別設計大家熟悉的「扭蛋」遊戲活絡現場氣氛，只要將扭出的題目答對，即可獲得宣導獎品，吸引大小朋友爭相搶答，現場笑聲與掌聲不歇，宣導效果特別好。

第四大隊大隊長張國保表示，透過趣味扭蛋遊戲，增進與民眾互動機會，也提升了防火宣導質與量，隊員們也提醒民眾安裝住警器重要性，此外近日天氣寒冷，為避免一氧化碳中毒，呼籲民眾使用熱水器務必保持通風。

台南市消防局南科消防分隊今辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中流連忘返，宣導效果超乎預期。記者謝進盛／翻攝
台南市消防局南科消防分隊今辦理防火宣導，跳脫傳統生硬解說，課程飆創意結合扭蛋遊戲有獎徵答，大小朋友樂在其中流連忘返，宣導效果超乎預期。記者謝進盛／翻攝

一氧化碳中毒 台南 火災

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