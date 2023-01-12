快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院長照服務發展中心舉辦「銀兔滿堂賀歲宴-繼虎歲大展鴻圖」圍爐餐會活動，縣長翁章梁（中）出席共襄盛舉。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院長照服務發展中心舉辦「銀兔滿堂賀歲宴-繼虎歲大展鴻圖」圍爐餐會活動，縣長翁章梁（中）出席共襄盛舉。圖／嘉義基督教醫院提供

為讓嘉義縣接受送餐及居家服務長輩、身心障礙者及其家屬在農曆年前感受團圓圍爐的氣氛，嘉義基督教醫院於太保市舉辦「銀兔滿堂賀歲宴-繼虎歲大展鴻圖」圍爐餐會，會場同時結合童玩闖關、義剪、音樂表演等，讓長輩熱鬧迎新年，縣長翁章梁出席與長輩圍爐，並逐桌致贈年節禮品。

長照服務發展中心主任林月娥表示，許多長輩難得出門，除了餐會外，也有讓長輩懷念的「童玩闖關」遊戲，像是套圈圈、沙包、竹槍…等，彷彿穿過時光機回到童年。

現場不少愛心店家參與包括義剪、小提琴、電子琴的演出等，讓長輩們願意走出家門，提升社會互動的機會，為寒冬注入一股暖流。

林月娥表示，還有500多位長輩沒法來參加圍爐，也準備了年菜送到家。中心不只是節期的關懷，平常也持續經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通接送服務、巷弄長照站、行動繪本專車等多元化的社區照顧模式，來滿足高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求。

獨居在朴子的95歲翁阿嬤，每當吃飯時都是獨自面對餐桌，一雙筷子一個碗，能出席這次餐會，讓她感受久違的圍爐熱鬧氛圍，填補獨居的缺憾。

嘉基副院長周恬弘表示，藉由本次活動呼籲嘉義縣各地方資源緊密結合，成為長輩們的最佳守護網，在老年人口比率逐漸攀升的嘉義縣，醫院多年來提供的不只是後端醫療，而是秉持著照顧精神及全人照顧理念耕耘社區，積極投入長期照顧服務工作，在前端達到失能的預防與延緩，使得約2000名嘉義縣長輩得到尊嚴自主、適切需求的生活照顧，相信受益的長輩將會與日俱增，也歡迎民眾支持嘉基的服務工作，一起為長輩們多盡一份心、多走一哩路。

會場同時結合童玩闖關活動，讓長輩重溫幼年時光。圖／嘉義基督教醫院提供
會場同時結合童玩闖關活動，讓長輩重溫幼年時光。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基副院長周恬弘致贈長輩年節禮物。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基副院長周恬弘致贈長輩年節禮物。圖／嘉義基督教醫院提供
幸福髮型團隊到場義剪，替長輩們在過年前能夠理個舒適、體面的髮型。圖／嘉義基督教醫院提供
幸福髮型團隊到場義剪，替長輩們在過年前能夠理個舒適、體面的髮型。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義 獨居 翁章梁 長照

延伸閱讀

台中歲末送暖 全成基金會今寫春聯、宅配年菜給獨老

中和獨老圍爐過新年 名家揮毫贈客製化春聯同時開跑

住宿式機構圍爐賀新春 鍾東錦致贈加菜金獻上祝福

歲末送暖 雙溪牡丹里寫春聯、義剪迎新年

相關新聞

嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春

為讓嘉義縣接受送餐及居家服務長輩、身心障礙者及其家屬在農曆年前感受團圓圍爐的氣氛，嘉義基督教醫院於太保市舉辦「銀兔滿堂賀...

旺兔遊台南！辦年貨、燈節及拜廟走春攻略一次看

今年春節連假長達10天，台南市觀旅局整理採買、拜廟及走春全攻略，從年貨大街到過年期間活動，可以辦年貨、逛新春燈會、拜廟祈...

嘉縣3鄉鎮市青年團隊 獲全國青年村落文化行動計畫補助前3名

嘉義縣人力發展所辦系列課程，輔導縣民申請中央政府競爭型補助計畫，爭取資源推動家鄉發展；文化部112年度「青年村落文化行動...

雲林縣警察局寒冬送暖活動 連辦20年吸引12間企業響應

雲林縣警察局揪團做愛心，連續舉辦20多年「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，號召企業及公益團體幫助弱勢家庭或獨居老人，原有1...

嘉市警局充實宣導設備 黃敏惠以自身遇詐為例突顯宣導重要

不畏疫情影響，嘉義市警局運用網路直播等方式預防犯罪宣導獲有成效，如今再充實設備，今天中午啟用「新世代全媒體影棚」，企望運...

520公分高大財神迎賓 尖山埤春節推氣墊泡泡親子樂園

春節假期將至，台糖台南柳營尖山埤渡假村鎖定親子客群，舉辦「氣墊泡泡親子樂園」春節主題活動，除推出520公分高大財神迎賓祈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。