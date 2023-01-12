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嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春
為讓嘉義縣接受送餐及居家服務長輩、身心障礙者及其家屬在農曆年前感受團圓圍爐的氣氛，嘉義基督教醫院於太保市舉辦「銀兔滿堂賀歲宴-繼虎歲大展鴻圖」圍爐餐會，會場同時結合童玩闖關、義剪、音樂表演等，讓長輩熱鬧迎新年，縣長翁章梁出席與長輩圍爐，並逐桌致贈年節禮品。
長照服務發展中心主任林月娥表示，許多長輩難得出門，除了餐會外，也有讓長輩懷念的「童玩闖關」遊戲，像是套圈圈、沙包、竹槍…等，彷彿穿過時光機回到童年。
現場不少愛心店家參與包括義剪、小提琴、電子琴的演出等，讓長輩們願意走出家門，提升社會互動的機會，為寒冬注入一股暖流。
林月娥表示，還有500多位長輩沒法來參加圍爐，也準備了年菜送到家。中心不只是節期的關懷，平常也持續經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通接送服務、巷弄長照站、行動繪本專車等多元化的社區照顧模式，來滿足高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求。
獨居在朴子的95歲翁阿嬤，每當吃飯時都是獨自面對餐桌，一雙筷子一個碗，能出席這次餐會，讓她感受久違的圍爐熱鬧氛圍，填補獨居的缺憾。
嘉基副院長周恬弘表示，藉由本次活動呼籲嘉義縣各地方資源緊密結合，成為長輩們的最佳守護網，在老年人口比率逐漸攀升的嘉義縣，醫院多年來提供的不只是後端醫療，而是秉持著照顧精神及全人照顧理念耕耘社區，積極投入長期照顧服務工作，在前端達到失能的預防與延緩，使得約2000名嘉義縣長輩得到尊嚴自主、適切需求的生活照顧，相信受益的長輩將會與日俱增，也歡迎民眾支持嘉基的服務工作，一起為長輩們多盡一份心、多走一哩路。
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