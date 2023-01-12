嘉縣3鄉鎮市青年團隊 獲全國青年村落文化行動計畫補助前3名

嘉義縣人力發展所辦系列課程，輔導縣民申請中央政府競爭型補助計畫，爭取資源推動家鄉發展；文化部112年度「青年村落文化行動計畫」昨晚公布審查結果，人發所輔導朴子、東石、六腳等3鄉鎮市三團隊團隊都入選，榮獲全國前3名佳績，下午縣長翁章梁接見表揚。

文化部青村計畫以展現創意與社會創新、改善社區藝文環境、均衡城鄉發展及落實文化平權為目標。112年度青村計畫於去年年底提案審查，在全國數百位參加者中選出20位，競爭非常激烈。

人發所長郭凱迪說，朴子「織田舖子」李宜蓉、東石「那間賣魚的花店」蔡伊倫、六腳「六腳青實驗事」楊晨瑋申請青村計畫後，參與人發所輔導課程，最後脫穎而出，榮獲該計畫「村落文化行動」類別全國前三名，分別獲得85、80、75萬元補助。

朴子李宜蓉「大槺榔開了間染坊-青銀共伴食農走讀計畫」，以建構老屋成為文化教室、促進居民社區參與為目標。東石蔡伊倫「副瀨花路」，以閒置空間再活化、獨特信仰再創價、找回當地人自信美為方向。

六腳楊晨瑋「回到蒜頭早市ㄟ那個聚落」，則以田調記錄傳統市場文化與鄉村生活記憶傳承、促進產業合作及青年發展、開啟關係人口對地方了解為主軸。未來，人發所將持續開辦相關課程，邀請獲獎團隊區域串連合作，創造嘉義縣更多進步發展機會。