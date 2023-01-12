旺兔遊台南！辦年貨、燈節及拜廟走春攻略一次看
今年春節連假長達10天，台南市觀旅局整理採買、拜廟及走春全攻略，從年貨大街到過年期間活動，可以辦年貨、逛新春燈會、拜廟祈福，還有眾多精采活動不容錯過，歡迎大家到台南過年。
辦年貨買好買滿
新化年貨大街1月13日至19日，在新化區中正路（中山路至和平街段）、大目降廣場周邊，活動取名為「新化開，錢兔來」，包含南北貨與伴手禮、年節百貨、地方土產，以及特色美食，現場邀請藝人、樂團進行表演，還有街舞競賽、揮毫贈春聯、社區鬥蟋蟀體驗等活動，也可順遊新化老街、武德殿等古蹟。
水交社文化季暨眷村年貨大街1月13日至15日，在南區水交社一街及興中街63巷周邊道路，可買到豐富的眷村美食年貨，增添年味，還有精彩學童社團演出及春聯揮毫，感受傳統年節氣氛。
下營區上帝廟Nice兔meet you年貨大街1月19日至25日，下營區中山路二段（公園路口至健康路口）共100個格位，聚集諸多美食、年貨伴手禮以及好玩的遊戲攤位，還有街頭藝人表演。現場也會發放造型氣球，並舉行臉書打卡送購物金、有獎徵答、鏟硬幣挑戰賽等活動喔。
「春節眷村文化美食活動」1月13日至15日，忠烈祠前廣場及西側停車場也可以買到各種年貨，吃到各式眷村美食，欣賞國語老歌演奏，還可拿春聯。
另新化果菜市場也有「大目降文創市集」1月14日、15日，1月20日至29日春節檔期；南門城假日觀光花市「鴻兔大展 福兔迎祥」花卉促銷活動（1月14日、15日）。
廟宇參拜走春祈福
府城普濟燈會，1月16日至2月11日，將在普濟殿廟埕與國華街展出1600盞彩繪燈籠，比往年增加約100盞燈籠，展出範圍將向外延伸，讓周邊的巷弄街道都沉浸在春節喜氣中。
府城成功燈會，至2月28日，農曆年前現場將贈送手寫春聯，而春節期間更有點燈祈福、過七星爐、鑽成功轎、新春茶會及文創市集等活動，到了元宵當日還有逛花燈、吃湯圓等活動。
神農街元宵花燈展，1月14日至2月28日，14日開幕有花燈遊街活動與歡樂的開幕儀式，1月19日正式開展後的整個展期間都會有猜燈謎活動，猜對還可蒐集到精心設計的精美兔年限定明信片，2月4日舉辦提燈夜遊活動，限量發放兔年小提燈。
火神護祐平安祈福活動，1月14日至2月5日，為推廣消防防火災宣導及古蹟防災，台南市消防局特別結合台灣祀典武廟火德星君，辦理消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，14日邀請市長黃偉哲點燈並頒獎，並懸掛於消防隊外牆，欣賞創意燈籠外也增添過節氣氛。
東山碧軒寺迎佛祖暨遶境，1月14日至1月31日，農曆12月23日恭送佛祖上山至火山碧雲寺，到正月初9深夜，迎返東山碧軒寺）舉行，依循傳統走古香路，過程中之「換香」、「換轎」、「換花」三換習俗亦為在地獨有。
安平開台天后宮優質廟埕文化系列活動至2月5日，除夕1月21日夜間跨過子時（晚間11點15分）開廟門團拜，廟方準備1500個「安平媽」賜福錢母紅包發放，正月初一（1月22日）到初六（1月27日）廟埕音樂會以及七星平安橋等活動。
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