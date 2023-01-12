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雲林縣警察局寒冬送暖活動 連辦20年吸引12間企業響應

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影

雲林縣警察局揪團做愛心，連續舉辦20多年「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，號召企業及公益團體幫助弱勢家庭獨居老人，原有11所企業響應，今年再新增昶典工業股份有限公司，今天由6個分局協助發送白米、食用油及衛生紙等民生物資，溫暖弱勢家庭及獨居老人。

雲林縣警察局長李謀旺說，歲末關懷弱勢活動自2001年發起，已長達20年，每年都受到熱烈響應，參與的企業也愈來愈多，今年新邀請昶典工業股份有限公司黃董事長籐隆一同響應善舉，希望透過公益活動拋磚引玉，溫暖弱勢家庭及獨居老人。

虎尾分局分局長廖志明說，雲林縣人口老化是全台前3名，老年人口比高達19.9%，為減少獨居老人發生意外，都會派員警走入社區，發掘矜寡孤獨，在巡邏時主動關懷，也適時協助通報社福團體或相關單位，在入冬寒流襲來之際，協助發送物資給大家。

斗南分局表示，寒冬送暖活動募集白米、醬油、雞肉鬆、泡麵、關廟麵、食用油、酸菜、衛生紙、悶燒罐等12項物資，今天下午協助分送物資，希望藉由相互攜手救濟轄內弱勢，發揮拋磚引玉效果，讓弱勢家庭感受到來自社會的溫暖，除維護社會治安及交通，為民服務亦是重要的一環，

雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局發起寒冬送暖活動，今年吸引12家企業響應。記者黃于凡／攝影
虎尾分局今分送民生物資，探訪獨居老人及弱勢家庭。圖／虎尾分局提供
虎尾分局今分送民生物資，探訪獨居老人及弱勢家庭。圖／虎尾分局提供
斗南分局今分送民生物資，探訪獨居老人及弱勢家庭。圖／虎尾分局提供
斗南分局今分送民生物資，探訪獨居老人及弱勢家庭。圖／虎尾分局提供

獨居老人 弱勢家庭 雲林 愛心

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