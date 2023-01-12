雲林縣警察局寒冬送暖活動 連辦20年吸引12間企業響應

雲林縣警察局揪團做愛心，連續舉辦20多年「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，號召企業及公益團體幫助弱勢家庭或獨居老人，原有11所企業響應，今年再新增昶典工業股份有限公司，今天由6個分局協助發送白米、食用油及衛生紙等民生物資，溫暖弱勢家庭及獨居老人。

雲林縣警察局長李謀旺說，歲末關懷弱勢活動自2001年發起，已長達20年，每年都受到熱烈響應，參與的企業也愈來愈多，今年新邀請昶典工業股份有限公司黃董事長籐隆一同響應善舉，希望透過公益活動拋磚引玉，溫暖弱勢家庭及獨居老人。

虎尾分局分局長廖志明說，雲林縣人口老化是全台前3名，老年人口比高達19.9%，為減少獨居老人發生意外，都會派員警走入社區，發掘矜寡孤獨，在巡邏時主動關懷，也適時協助通報社福團體或相關單位，在入冬寒流襲來之際，協助發送物資給大家。