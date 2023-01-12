聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林縣警察局寒冬送暖活動 連辦20年吸引12間企業響應
雲林縣警察局揪團做愛心，連續舉辦20多年「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，號召企業及公益團體幫助弱勢家庭或獨居老人，原有11所企業響應，今年再新增昶典工業股份有限公司，今天由6個分局協助發送白米、食用油及衛生紙等民生物資，溫暖弱勢家庭及獨居老人。
雲林縣警察局長李謀旺說，歲末關懷弱勢活動自2001年發起，已長達20年，每年都受到熱烈響應，參與的企業也愈來愈多，今年新邀請昶典工業股份有限公司黃董事長籐隆一同響應善舉，希望透過公益活動拋磚引玉，溫暖弱勢家庭及獨居老人。
虎尾分局分局長廖志明說，雲林縣人口老化是全台前3名，老年人口比高達19.9%，為減少獨居老人發生意外，都會派員警走入社區，發掘矜寡孤獨，在巡邏時主動關懷，也適時協助通報社福團體或相關單位，在入冬寒流襲來之際，協助發送物資給大家。
斗南分局表示，寒冬送暖活動募集白米、醬油、雞肉鬆、泡麵、關廟麵、食用油、酸菜、衛生紙、悶燒罐等12項物資，今天下午協助分送物資，希望藉由相互攜手救濟轄內弱勢，發揮拋磚引玉效果，讓弱勢家庭感受到來自社會的溫暖，除維護社會治安及交通，為民服務亦是重要的一環，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言