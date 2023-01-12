快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

空拍／蘇花公路坍方多嚴重？從空中看大清水隧道巨石阻斷隧道口

520公分高大財神迎賓 尖山埤春節推氣墊泡泡親子樂園

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台糖台南柳營尖山埤渡假中心春節期間推氣墊泡泡親子樂園系列活動，邀大小朋友闔家賞遊。記者謝進盛／攝影
台糖台南柳營尖山埤渡假中心春節期間推氣墊泡泡親子樂園系列活動，邀大小朋友闔家賞遊。記者謝進盛／攝影

春節假期將至，台糖台南柳營尖山埤渡假村鎖定親子客群，舉辦「氣墊泡泡親子樂園」春節主題活動，除推出520公分高大財神迎賓祈福外，大年初一至初四（22至25日）於大草原提供「昆蟲森林氣墊樂園」、「歡樂泡泡秀」、「街頭藝人」及「旭山市集」等活動。

柳營尖山埤渡假村說，今年春節活動除保留最受小朋友喜愛的「歡樂泡泡秀」及泡泡體驗外，更於大草原設置4座大型「昆蟲森林氣墊樂園」，現場還舉辦「旭山市集」，邀請在地小農帶來農特產品及特色小吃，家長可在綠草如茵大草原上，找片樹蔭鋪開野餐墊，來場輕鬆愜意的戶外野餐。

業者更設有兒童最喜愛的「沙坑溜滑梯」遊戲場，活動期間並增設玉米田氣墊迷宮，還提供遊園車、遊湖船及漆彈體驗等多項休閒設施。除夕至初四晚間於泳池畔舉辦「星光音樂會」，邀請來賓欣賞最迷人的樂團表演，住宿房客還可獲得抽獎券每房1張，憑券可至櫃檯處參加「轉盤歡樂送」活動，有機會抽中999純金紅包袋及多項好禮。

尖山埤渡假村說， 配合南市府推廣觀光，民眾於活動期間至德元埤、六甲落羽松、月津港燈節、鹽水蜂炮及東山碧軒寺迎佛祖遶境等活動現場取得相關憑證（活動文宣、旗幟拍照或戳章），即可享住宿平日6折、假日8折（春節期間不適用）、入園門票半價75元（每證限4位）及園內用餐免收服務費優惠。詳情請上柳營尖山埤渡假村官網查詢http://www.chiensan.com.tw

春節 野餐 親子

延伸閱讀

改表3分鐘花800元小黃不滿 北市公運處：尊重市場機制

彰化市公所春節敬老 滿70歲長輩領6千元大紅包

金門國家公園春節環教活動5梯次 13日起報名

維持春節服務 高雄25家醫院設急性呼吸道疾病專診

相關新聞

藍營批「民進黨中央祭羈押停權3年」是假的 邱莉莉回應了

民進黨中央廉政委員會昨約談台南議長邱莉莉及副議長林志展，了解正副議長過程，邱莉莉今天在議會回應表示，他和林志展兩人將事情...

嘉市警局充實宣導設備 黃敏惠以自身遇詐為例突顯宣導重要

不畏疫情影響，嘉義市警局運用網路直播等方式預防犯罪宣導獲有成效，如今再充實設備，今天中午啟用「新世代全媒體影棚」，企望運...

520公分高大財神迎賓 尖山埤春節推氣墊泡泡親子樂園

春節假期將至，台糖台南柳營尖山埤渡假村鎖定親子客群，舉辦「氣墊泡泡親子樂園」春節主題活動，除推出520公分高大財神迎賓祈...

台電台南區處員工年終募款 為弱勢獻上冬日裡的溫暖

台電台南區處每到年終，都會發起募款，捐贈給弱勢公益團體，今年總共募集16萬8000元，今天分送給創世基金會及華山基金會兩...

美食真精彩 台江漁人牽赤牛道推出龍膽石斑魚排加牛排

台南漁產科技公司台江漁人今與安南區赤牛道牛排館合作推出龍膽石斑魚排加上牛排的豪華海陸大餐，市長黃偉哲肯定台南在地漁人不斷...

洗腎室護理師「媽媽手」 超強阿長自研省力工具神救援

慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍研究，洗腎室護理工作潛藏的職業性疾病危險因子，竟是一般崗位的2倍，她說，洗腎室是極度高負重的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。