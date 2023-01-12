520公分高大財神迎賓 尖山埤春節推氣墊泡泡親子樂園

春節假期將至，台糖台南柳營尖山埤渡假村鎖定親子客群，舉辦「氣墊泡泡親子樂園」春節主題活動，除推出520公分高大財神迎賓祈福外，大年初一至初四（22至25日）於大草原提供「昆蟲森林氣墊樂園」、「歡樂泡泡秀」、「街頭藝人」及「旭山市集」等活動。

柳營尖山埤渡假村說，今年春節活動除保留最受小朋友喜愛的「歡樂泡泡秀」及泡泡體驗外，更於大草原設置4座大型「昆蟲森林氣墊樂園」，現場還舉辦「旭山市集」，邀請在地小農帶來農特產品及特色小吃，家長可在綠草如茵大草原上，找片樹蔭鋪開野餐墊，來場輕鬆愜意的戶外野餐。

業者更設有兒童最喜愛的「沙坑溜滑梯」遊戲場，活動期間並增設玉米田氣墊迷宮，還提供遊園車、遊湖船及漆彈體驗等多項休閒設施。除夕至初四晚間於泳池畔舉辦「星光音樂會」，邀請來賓欣賞最迷人的樂團表演，住宿房客還可獲得抽獎券每房1張，憑券可至櫃檯處參加「轉盤歡樂送」活動，有機會抽中999純金紅包袋及多項好禮。

尖山埤渡假村說， 配合南市府推廣觀光，民眾於活動期間至德元埤、六甲落羽松、月津港燈節、鹽水蜂炮及東山碧軒寺迎佛祖遶境等活動現場取得相關憑證（活動文宣、旗幟拍照或戳章），即可享住宿平日6折、假日8折（春節期間不適用）、入園門票半價75元（每證限4位）及園內用餐免收服務費優惠。詳情請上柳營尖山埤渡假村官網查詢http://www.chiensan.com.tw