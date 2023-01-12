嘉市警局充實宣導設備 黃敏惠以自身遇詐為例突顯宣導重要

不畏疫情影響，嘉義市警局運用網路直播等方式預防犯罪宣導獲有成效，如今再充實設備，今天中午啟用「新世代全媒體影棚」，企望運用更多聲音、影像等多元媒體方式，讓民眾更能容易得知警方要宣達的意念；市長黃敏惠表示，透過豐富多元的預防犯罪宣導，教育民眾認識犯罪、遠離風險。黄敏惠並以自身遇到詐騙為例，強調透過宣導，提高民眾警覺，防堵詐騙。

市長黃敏惠表示，警察打擊犯罪，更要除暴安良，做市民的好朋友，透過豐富多元的預防犯罪宣導，教育民眾認識犯罪、遠離風險。期待未來警察局運用數位科技發揮創意，分齡分眾優化預防犯罪宣導品質，教育各年齡層民眾自我保護觀念，創造城市幸福與永續安全。擅用設備用得對、用得好、用得精采、用得充實，才能讓每個付出的人覺得是值得的。

黃敏惠有感而發，如今詐騙手法無所不用其極，今年1月間人在國外時曾在半夜接到前國民黨主席江啟臣的電話，心想半夜電話過來一定有急事，馬上回電但沒有接通，後來警覺可能是詐騙，傳訊息向江啟臣求證，果然他的帳號最近被盜用。因此加強宣導，讓民眾提高警覺，一定可以預防詐騙。

嘉義市警局長王文澤表示，經由設備加強，冀望以後展示的方式能更具體、更先進，對犯罪宣導有幫助。尤其現代詐騙事件頻傳，如何宣導防止詐騙更是警政單位首要工作。攝影棚成立後資源共享，其他公部門有需要，都可以提供。

嘉義市警局表示，警局致力於數位化預防犯罪宣導，自2021年起自建綠幕虛擬攝影棚，於YouTube影音頻道啟動網路直播遠距宣導，2022年再擴及Facebook粉絲專頁及Podcast播客頻道，並以「安全齡時差－分齡分眾數位化的預防犯罪宣導」為題，參加去年台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎評選，自136個投稿單位脫穎而出，獲得銅獎肯定，宣導數位化成效顯著；另與花蓮「有熊的森林」合作「熊佮意」打詐宣導大使，製作「熊佮意的一句話」系列防詐宣導影片（計6集），推廣識詐教育有成，獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）」內政部警政署去年第1期評核為特優單位。