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台電台南區處員工年終募款 為弱勢獻上冬日裡的溫暖

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台電台南區處長黃明舜（左）今天前往中西區獨居長者家中探視，並送上同仁的關懷。圖／台電提供
台電台南區處長黃明舜（左）今天前往中西區獨居長者家中探視，並送上同仁的關懷。圖／台電提供

台電台南區處每到年終，都會發起募款，捐贈給弱勢公益團體，今年總共募集16萬8000元，今天分送給創世基金會及華山基金會兩單位，台南區處處長黃明舜還前往中西區探視獨居長者，希望他們能在社會關懷下過個好年。

創世基金會今年舉辦第33屆植物人常年服務暨寒士吃飽30活動，過往都會在歲末年終，辦桌讓寒士們聚餐，但近幾年因為疫情影響，改採送禮到家的服務，針對弱勢戶送上「植愛年禮」與應急紅包，台電台南區處員工共捐出8萬8000元，贊助這項活動。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，民眾以往習慣隨手捐贈發票，但目前因電子發票及載具盛行，捐贈金額大幅降低，因此推廣長期小額捐款，希望熱心民眾多加支持。

華山基金會今年則舉辦2023常年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」公益行動，基金會長期關懷失能、失智與失依「三失」老人，為了讓孤老安心過年，年前都會由社會善心人士捐款贊助，贈送年節禮品與紅包，台電台南區處今年捐助8萬元。

黃明舜今天與同仁一起前往華山基金會中西區社區愛心天使站，與站長吳品儀一同拜訪及關心獨居長輩的健康狀況，除送上禮品與紅包，並叮囑長輩定時用藥、注意保暖，期許爺爺奶奶們常保身體健康、心情愉快，一起歡喜迎接農曆新年。

吳品儀表示，這些爺爺奶奶們多是因為親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，更需要社會大眾的關心，感謝台電長期支持關懷獨老的慈善活動。

台電台南區處表示，同仁每年歲末年終自發捐款，希望收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖。弱勢族群在艱困環境與疫情衝擊下生活更加不易，台南區處希望藉由這些活動，能引起善心民眾的共鳴，一同提燈為弱勢族群點亮光明的道路。

台電台南區處長黃明舜（右三）今天前往創世基金會捐贈同仁募集的愛心捐款。圖／台電提供
台電台南區處長黃明舜（右三）今天前往創世基金會捐贈同仁募集的愛心捐款。圖／台電提供

台南 台電 獨居

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