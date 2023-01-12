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台南迎兔年 辦年貨、拜廟走春玩透透

中央社／ 台南12日電

農曆春節假期的腳步接近了，台南市政府今天公布台南一系列兔年迎春活動，辦年貨、拜廟祈福、走春及燈會等，還能參加台南購物節抽大獎，應有盡有。

今年春節連假放假10天，台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南迎兔年新春系列活動，中西區府城成功燈會已登場，其他活動將延續直過年後，非常精采。系列重點活動如下:

「2023年新化年貨大街」（1/13-1/19），地點在新化區中正路（中山路至和平街）、大目降廣場周邊，活動主題是「新化開，錢兔來」，包含南北貨與伴手禮、年節百貨、地方土產及特色美食，更邀請藝人、樂團表演，還有街舞競賽、揮毫贈春聯、社區鬥蟋蟀等，也可順遊新化老街、武德殿等古蹟。

「2023年水交社文化季暨眷村年貨大街」（1/13-1/15），地點在南區水交社一街及興中街63巷周邊道路，充斥眷村美食年貨，另有學童社團演出及春聯揮毫，感受傳統年節氣氛。

「下營區上帝廟Nice兔meet you年貨大街」（1/19-1/25），地點在下營區中山路2段（公園路至健康路），現場規劃100個格位，聚集美食、年貨伴手禮及遊戲攤位，還有街頭藝人表演，且發放造型氣球，臉書（facebook）打卡送購物金、有獎徵答、鏟硬幣挑戰賽等。

「2023年春節眷村文化美食活動」（1/13-1/15），地點在台南市忠烈祠前廣場及西側停車場，可買到各種年貨，吃到各式眷村美食，欣賞國語老歌演奏，也能拿到春聯。

「第十一屆府城普濟燈會」（1/16-2/11），將在普濟殿廟埕與國華街展出1600個彩繪燈籠，讓周邊巷弄街道沉浸在春節喜氣中。

「府城成功燈會」（1/7-2/28），農曆年前將贈送手寫春聯，春節期間更有點燈祈福、過七星爐、鑽成功轎、新春茶會及文創市集等，元宵當天還有逛花燈、吃湯圓等活動。

「2023神農街元宵花燈展」（1/14-2/28），1月14日開幕舉辦花燈遊街，19日正式開展後有猜燈謎活動，猜對者可蒐集精美兔年限定明信片，2月4日將舉辦提燈夜遊，限量發放兔年小提燈。

「2023火神護祐平安祈福活動」（1/14-2/5），這是台南市消防局結合祀典武廟的消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，作品將於1月14日在中正分隊點燈，且懸掛在消防隊外牆。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」（1/14-1/31），此活動是東山碧軒寺和白河火山碧雲寺的重要民俗，每年定時定期（農曆12月23日恭送佛祖上山至火山碧雲寺，正月初九深夜，迎返東山碧軒寺）舉行，依循傳統走古香路，特色習俗是「換香」、「換轎」、「換花」的「三換」。

台南購物節抽大獎，最大獎是安平區輕豪宅，價值近新台幣1000萬元，預定3月5日抽獎，只要登錄發票就能抽獎，2月28日發票登錄截止。

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