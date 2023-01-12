美食真精彩 台江漁人牽赤牛道推出龍膽石斑魚排加牛排

台南漁產科技公司台江漁人今與安南區赤牛道牛排館合作推出龍膽石斑魚排加上牛排的豪華海陸大餐，市長黃偉哲肯定台南在地漁人不斷努力創新，培育出更優異的漁產品，也肯定漁青們一代接一代的傳承，並且推進台南漁業的進步。

這場海陸大餐發表會，農業局長李建裕、市議員蔡麗青及在地漁青代表顏小玲、陳冠嘉、邱柏誠、顏育騰都出席與會，共同見證台南漁業再升級，龍膽石斑魚化身排餐問世。黃偉哲市強調，台南市農業局會全力的支持推廣在地農漁產品，當農漁民最堅強的後盾。

蔡麗青表示，此次龍膽石斑魚排發表，也結合安南區在地牛排館，希望樹立典範，讓未來在地商家可以有更多創新異業結合，發揮一加一大於二的力量，共同推動在地商機，繁榮經濟；未來會繼續推動在地農漁產品的行銷，結合在地店家打造安南商圈。

台江漁人董事長顏榮宏說，可以做成魚排的龍膽石斑魚，至少都是養殖3年以上15公斤以上的石斑魚，背後是在地漁人以及現場漁青代表們長期努力，讓漁業的升級才有辦法讓漁產品以更好的品質，且普遍化的讓民眾品嘗到。

他表示，台江漁人是台南市第一個有機養殖漁塭，有機的龍膽石斑魚排營養價值高，是滋補身體的頭號選擇，希望透過在地商家的結合，以後在餐館裡面大家都可以方便的品嘗到龍膽石斑魚排；赤牛道老闆莊涵舜現場宣布即日起到元宵節前豪華海陸套餐將於優惠價回饋鄉親，並且有4人同行1人免費的優惠。