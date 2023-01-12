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洗腎室護理師「媽媽手」 超強阿長自研省力工具神救援

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍為了營造友善護理工作環境，跑去攻讀健康產業研究所，利用所學研發出超省力的運送工具。記者陳苡葳／翻攝
慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍為了營造友善護理工作環境，跑去攻讀健康產業研究所，利用所學研發出超省力的運送工具。記者陳苡葳／翻攝

慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍研究，洗腎室護理工作潛藏的職業性疾病危險因子，竟是一般崗位的2倍，她說，洗腎室是極度高負重的工作環境，身邊多名護理師陸續發生「媽媽手」、「網球肘」，驚覺事態嚴重，為此她攻讀健康產業研究所，就地取材開發省力的運送工具，搭配既有的3層推車，透過鐵鉤、鐵桿，能輕鬆取放洗腎液及消毒藥水，有效剔除多餘工作，讓作業變流暢，效率也提升。

張雅萍說，洗腎輸液每桶4.7公斤、洗腎機消毒水每桶5.7公斤，護理師每人每天輪值2班，要照顧8名病人，而每名病人都會用上1至2瓶藥水，取放時常得搬上搬下，若有懷孕、受傷的護理師，人力互相支援，相對拉長工作時間，不少人出現手部職業傷害，甚至有人因肩旋轉肌袖肌腱炎，無法繼續工作。

張雅萍說，護理工作需頻繁準備物品，人員易產生過肩負重的問題，她曾與藥商協商調整藥品重量但未果，於是報考健康產業碩士班，利用所學，拿家中現有的滑輪、曬衣桿等零件材料，設計運送工具雛形，還請數學教師幫忙計算數值，成功研究出如何省下3公斤過肩負重的施力方向。

張雅萍說明，靜滑輪、動滑輪成為運送工具的省力關鍵，她在下方裝設鐵鉤，除能輕鬆吊起洗腎液桶，也可零施力順勢滑向推車；另裁切1塊與藥水桶底部同大小的木板，卡在鐵桿固定架上，可直接置換藥水桶，不必再蹲下身及推拉，省時又省力。

受惠護理師周美珍說，過去因長時間搬重物，手肘旋轉時會劇烈疼痛，她靠求醫、服用止痛藥與貼布減緩不適，但仍無法根除，如今運送工具上線協助，除手痠腰痛次數減少，工作環境也比以往更友善。

張雅萍自研的創意裝置，先後獲得醫策會、台灣醫療品質協會銀獎及人因特別獎、台灣中衛發展中心持續改善銅獎、台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎，她盼能廣為應用在護理實務工作上，讓護理師遠離疼痛，更能全力照顧病人。

慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍（前中）以滑輪組合出超省力運送工具，現已在洗腎室上線運作，大獲護理師好評。記者陳苡葳／翻攝
慈濟醫院斗六分院護理長張雅萍（前中）以滑輪組合出超省力運送工具，現已在洗腎室上線運作，大獲護理師好評。記者陳苡葳／翻攝

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