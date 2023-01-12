民進黨中央祭羈押停權3年藍營批是假的 邱莉莉回應了

民進黨中央廉政委員會昨約談台南議長邱莉莉及副議長林志展，了解正副議長過程，邱莉莉今天在議會回應表示，他和林志展兩人將事情的始末，包括在地檢署及調查局，檢調單位訊問等如實陳述，也之前已提供書面的資料，委員們逐一提出問題，因所提供的資料的內容，有牽扯到偵查中的內容，他和林志展都是如實且都是在地檢署一樣的回答。

邱莉莉說，他跟林志展為了黨內的團結，不希望這些紛擾又造成黨內的分裂，在1月9日就自請停權處分，那當然廉政委員會不會因為自請停權就停止調查。還是會繼續調查，依照黨章，黨紀和內規做出處理說明，他跟林志展都如實陳述，委員會也充分的了解。他們也表示，這個調查也不會就此停止，一切按照司法調查的程序的，結果再來看兩人是否真正的違反黨紀的部分。

對於國民黨議員蔡育輝指停權3年是假的，如果民進黨縱容的話，就是給國民黨重回執政的機會，邱莉莉說，他肯定蔡育輝議員號稱也是法律專才，但是應該要看一下，民進黨黨章和內規的規定，廉政委員會釋出的黨章的規定，就是如果有被聲押或是羈押才停權3年，一審判決有罪就除名，這是黨章和黨規的規定，那麼因為這件事情進入司法調查還不到一個月，選罷法規定半年內就必須要有一個一審判決的結果，是有自己的內規，蔡育輝議員的說法就不予評論，因為這是我們自家的事情吧、