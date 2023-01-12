鹽水溪堤防道路往南科車禍大塞車 交通局：多利用北外環3期

今天上午7時30分起，通往南科鹽水溪堤岸道路接連發生4起汽機車交通事故，由於正處於上班通勤的尖峰時間，獲報趕往處理的警方也被堵在車道上，也拖延事故處理的速度，導致堤岸道路大塞車。

交通局大台南智慧交通中心獲報後，也即時因應狀況調整號誌，延長堤岸道路綠燈秒數，紓解上班車流。

交通局長王銘德表示，台南市區通往南科的鹽水溪堤岸道路是通勤族的重要通行便道，但因僅是單行車道，一旦發生交通事故容易造成尖峰時間的交通壅塞。

交通局表示，北外環3期道路已於去年10月通車，是便捷往返南科、台南的道路，呼籲駕駛汽車的用路人多多利用，除紓緩堤岸道路的車流，也能減少堤岸道路汽機車混合爭道易造成的交通事故，提升上、下班交通尖峰期的效率，節省寶貴的交通時間。

王銘德指出，市長黃偉哲十分重視南科通勤路線的交通問題改善，考量河堤與堤防道路較為狹窄，雙向僅能允許一台車通過，空間和紓解效率都有限，一旦發生事故，駕駛朋友將增加事故排除的等候時間，指示市府積極興建道路並與中央合作增闢聯外道路來讓市民多加利用，以近期完成的北外環3期為例，即提供一條由安南區快速通往南科的便捷道路，減少通勤時間，且避免汽車行駛平面河堤道路與機車爭道。

局長王銘德說，北外環3期道路於去年10月通車，主線快速高架道路主要提供汽車通行，雙向各設置2快車道，由台江大道往東直通南科聯絡道，而橋下平面道路則提供機車駕駛沿鹽水溪北岸行駛，自台江大道、長和路一段、永安路經由大洲一號橋後直達南科聯絡道往返南科，或是經由大洲產業道路北轉接新港社大道進入南科，作為提供避開永康交流道、台1線中正北路等易壅塞路段的重要替代路線，單趟通勤可節省約10分鐘以上的行車時間，尤其對於安南區與永康區的市民而言，更能享受地利之便。