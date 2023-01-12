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攜手「北一女神」蔡瑞雪 嘉縣府強勢行銷新春旅遊景點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供

「你想起了嗎，年少的初戀嘉縣？」嘉義縣文化觀光局搭初戀影片熱潮，春節前以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片，以戀愛及充滿生活感角度，詮釋嘉縣特色景點。

影片中從山到海，無一不充滿粉紅泡泡，將日出、森林幽靜、山景茶田，詮釋得有如年少初戀般甜美，透過不同鏡頭詮釋，就是要邀約旅客來嘉遠離繁雜塵囂，慢漫遊嘉義。

春節10天連假，文觀局推出戀愛系旅遊景點，山區有阿里山森林小火車、梅山仙氣滿點環景1314觀景台、大埔浪漫搭船遊曾文水庫；平原區有太保落羽松轉紅魚寮遺址、大林一秒飛歐洲的佐登妮絲城堡、六腳復古迷人的用九柑仔店；海區布袋有天空之鏡好美里沙灘、被海水淹沒的小水中屋白水湖壽島及東石烤蚵一條街。

縣長翁章梁說，觀光行銷國際化，除請曾在韓國選秀節目出演的「蔡瑞雪」，也邀約多位外國人YouTuber來嘉旅遊拍片，感受嘉義風情，去年邀「千年一遇美女棋士-黑嘉嘉」觀光形象影片，榮獲多項海外影展殊榮，除影像行銷，與多家旅行社合作，討論如何將海外遊客帶到嘉觀光旅遊，布局海外市場，期許再創觀光高峰。

過年搶攻遊客，聯手三代女神強勢行銷新春旅遊，包括「北一女神」蔡瑞雪拍攝觀光形象影片、「金馬紅毯一姊」楊千霈Podcast節目，以及「最美麗歐巴桑」陳美鳳美鳳有約，跨螢結合不同年齡層女神行銷觀光。

嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供
嘉義縣文化觀光局以「慢漫遊嘉義」為主題，邀請有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝觀光形象影片。圖／嘉縣府提供

嘉義 蔡瑞雪 曾文水庫

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