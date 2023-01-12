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弘道攜手愛心企業為東石獨老辦圍爐宴 提早感受年節溫情
春節將近，弘道老人福利基金會發起寒冬助老弱勢長輩關懷，弘道嘉義服務處上午攜手中華民國工商建設研究會中區聯誼會，在東石鄉舉辦圍爐辦桌，21位企業志工陪27位長輩享佳餚話家常，讓長輩提早團圓，享受年節氣氛。
弘道提供除舊布新、辦年貨陪購物、圍爐餐、送年菜及走春迎新服務。工商建設研究會中區聯誼會請社工了解長輩飲食喜好，請總鋪師掌廚，烹煮紅燒獅子頭、醬滷蹄、魷魚螺肉蒜等10道懷舊辦桌手路菜，古早美味讓長輩讚不絕口，喚起他們過往幸福年節回憶。
長輩與志工演唱台語歌，扮財神爺送糖果，將祝福傳遞企業志工，暖呼呼菜餚與志工貼心關懷問候，溫馨熱鬧；75歲呂姓婦人過去照顧82歲失智丈夫、中風兒子，但沉重經濟照顧壓力，壓得她喘不過氣，直到4年前弘道據點成立，讓她有喘息空間。
呂姓婦人的丈夫在世時，帶他到東石猿樹社區關懷據點上課聊天，她笑容變多，上運動課也能協助丈夫肢體關節運動，中午用餐讓丈夫先吃飽，自己才用餐，夫妻鶼鰈情深。呂婦的46歲小兒子，幾年前中風單側肢體無力，無法工作也到據點用餐活動，從被照顧轉變助人志工，重拾自信。去年呂婦的丈夫病逝。企業志工與她閒話家常，夾菜舀湯，助她走出悲傷，呂婦說，「很感謝弘道與企業志工疼惜，我會堅強過好每天，有大家關心足好」。
弘道嘉義服務處長張儀芬說，弘道服務逾萬名長輩，景氣影響募款，截至目前缺4成約1200萬助老經費，捐款600元送年菜圍爐餐，捐1200元除舊布新辦年貨，捐3000元關懷服務整年。愛心電話：（05）3103616。郵局劃撥帳號：22857105戶名：弘道老人福利基金會，或透過弘道官網線上捐款：https://wns.page.link/4Yif
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