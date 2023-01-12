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水裡面的石敢當 台南聖母廟超可愛「箕水豹」全台唯一

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園管理處今天在鹿耳門聖母廟，舉辦《神行台江─神祇與厭勝物傳說》新書發表會。圖／廟方提供
台江國家公園管理處今天在鹿耳門聖母廟，舉辦《神行台江─神祇與厭勝物傳說》新書發表會。圖／廟方提供

台南鹿耳門聖母廟收藏的「箕水豹石碑」是全台灣唯一以「箕水豹」做為主題的厭勝物，台江國家公園管理處今天出版《神行台江─神祇與厭勝物傳說》新書，特別利用這塊獨特的石碑製作成書籤，送給廟方。

台江國家公園管理處今天在聖母廟舉辦新書發表會，書中收錄了台江的天神、地祇以及豐富的民俗活動，台江處安排作者台南大學教授戴文鋒與楊家祈導覽，並由聖母廟耆老陳安榮譽主委講述在地故事與箕水豹石碑、百年王船，還步行到鄰近中州角虎爺寶塔、荷蘭井踏查，吸引眾多志工參與。

戴文鋒以「神奇寶貝」來形容箕水豹石碑，是台江流域因應水患而衍生特殊的辟邪、鎮壓器物，也就是厭勝物。

根據廟方資料，箕水豹源自四斗二十八宿，屬東方之箕星，道教以箕水豹鎮水祭溪，其功用一如陸上鎮煞之「石敢當」。

鹿耳門於清道光初葉屢遭水患，鹿耳門聖母廟亦遭水浸。時人因立箕水豹石碑於神廟東北方十度之前方，藉以鎮水；並舉行祭溪儀式。聖母廟舊有記載曾記此事，廟祝、乩童亦口耳相傳。

後來聖母古廟於清同治年間傾毀，箕水豹石碑亦湮沒，後來整理古廟遺址時被挖出來，以頂級青斗石製作，字體娟秀，造型與刻工皆極精緻。

此石碑之出土，不僅為鹿耳門於清道光年間屢遭水患、聖母廟屢遭水浸史實得一證物：亦見證古聖母廟遺址所在，且鎮水祭溪之箕水豹神碑極為罕見，屬宗教信仰之重要文物。

新春期間，正統鹿耳門聖母廟有多項新春嘉年華活動，元宵節前夕2月4日舉行迎春禮、迓春牛、搶春牛以及眾所期待的高空煙火、炸蜂炮。台江國家公園管理處則在2月18日上午10時舉辦「神行台江新書發表暨座談」活動，歡迎有興趣的民眾至台江國家公園網站查詢。

台南鹿耳門聖母廟收藏的「箕水豹石碑」是全台灣唯一以「箕水豹」做為主題的厭勝物。圖／廟方提供
台南鹿耳門聖母廟收藏的「箕水豹石碑」是全台灣唯一以「箕水豹」做為主題的厭勝物。圖／廟方提供
台江國家公園管理處處長張登文（右）今天贈送新書與「箕水豹」書籤給鹿耳門聖母廟，由主委王增榮代表接受。圖／廟方提供
台江國家公園管理處處長張登文（右）今天贈送新書與「箕水豹」書籤給鹿耳門聖母廟，由主委王增榮代表接受。圖／廟方提供

台江 國家公園 遺址

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