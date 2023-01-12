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嘉縣春節醫療不打烊 翁章梁至大林慈濟醫院向醫護致意

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供

10天農曆春節長假將至，為嘉勉醫療人員春節期間犧牲假期及防疫期間辛苦付出，讓嘉義縣醫療不打烊，縣長翁章梁、衛生局長趙紋華今天上午至大林慈濟醫院致贈代表「大吉大利、吉祥如意」橘子，感謝醫療人員堅守崗位不鬆懈，守護全嘉健康。

翁章梁今天上午在大林鎮長許有疆、縣議員江志明、衛生局長趙紋華等人陪同下，前往大林慈濟醫院感謝醫療人員的辛勞，並贈送橘子禮盒，表達誠摯謝意，肯定醫護人員的付出與貢獻。隨後衛生局長趙紋華也代表至朴子醫院、嘉義長庚醫院及台中榮民總醫院灣橋分院醫院贈送禮品。

嘉義縣衛生局指出，春節連假將至，近日國內COVID-19疫情持續升溫，縣內醫療人員堅守崗位不鬆懈，為讓民眾10天春節連續假期就醫獲得完善醫療，醫院加設防疫特別診，提供24小時急診醫療服務，基層診所、衛生所提供視訊快篩陽確診服務，照護民眾醫療不打烊。

翁章梁表示，考量國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，國內疫情處於另一波上升階段，農曆春節將至，適逢春節前返鄉人潮，民眾應儘速完成疫苗接種，提升保護力，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康，保護自己和他人健康平安過好年。

嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院贈代表「大吉大利、吉祥如意」橘子，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院贈代表「大吉大利、吉祥如意」橘子，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天上午至大林慈濟醫院，感謝醫療人員春節堅守崗位不鬆懈。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 春節 疫情

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