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鍋爐技師沈世政返鄉竹崎務農成為酪梨達人 榮獲全國模範農民

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政(右二)榮獲全國模範農民，獲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲頒獎表揚。圖／嘉縣府提供
第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政(右二)榮獲全國模範農民，獲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲頒獎表揚。圖／嘉縣府提供

農委會日前舉辦第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，嘉義縣政府農業處推薦的竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政，榮獲全國模範農民，獲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲頒獎表揚。

沈世政延長多樣酪梨品種產期，鮮果供貨，對園裡不同品種酪梨特色、口感如數家珍，為了讓顧客在最適切時間食用，出貨會附教戰手冊，羅列不同品種及外皮是否會變色，加上美味食譜，避免消費者誤判，錯過賞味時機，他成立生產合作社，邁向農企業化。

「如果沒成功經營出品牌辨識度，就算宅配直銷，盛產期仍有削價出貨的可能。」他說，為穩定產銷價格，把利潤回饋給農民，帶領產銷班轉型，2021年成立嘉縣酪霖果菜生產合作社，包含契作在內，生產面積達50公頃，社員與農友當中有12人具產銷履歷驗證，上路之初鮮果共同運銷量就有950噸，成功打造竹崎成為優質酪梨集團產區。

沈世正原是專業蒸氣鍋爐製造修理技師，2012年返鄉務農，心疼父母辛勞，辭工作返鄉務農，在竹崎農會協助下，投入栽種酪梨，事業轉型成功，「與土地互相尊重」是他秉持理念，他說，「鍋爐是工廠心臟，酪梨心臟是開花結果」。

他堅持草生栽培，讓酪梨樹以自然生態生長，保護生態平衡，以人工割草方式，草生栽培不但有利土壤疏鬆，透氣良好，促進根系生長，落實果樹生產管理，種出安全美味健康酪梨，讓大家吃得健康安心，經營的果園「阿波卡樂酪梨崎園」avocado(阿波卡樂)，取名酪梨英文名稱。

第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政(中)榮獲全國模範農民。圖／嘉縣府提供
第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政(中)榮獲全國模範農民。圖／嘉縣府提供

農民 農委會 生產合作社

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