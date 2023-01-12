阿里山豐山成年禮古童玩藏玄機 早期流水席碗盤這樣用

嘉義縣阿里山豐山實驗教育學校後方鄉土文化館內，收集當地村居民所捐出的百件豐山百年農具，展示各種早期農村農具及生活用品，其中的「轉大人五爪石頭」童玩古物格外引人注目，吸引遊客加入挑戰舉重，另早期流水席共享的姓氏碗盤也超吸睛。

轉大人五爪石頭是豐山村民、導覽員許銘委所捐贈，許銘委表示，該石頭重達43公斤又稱為啞鈴，是早期農村時代村內年滿18歲男子測試成年禮之用，相傳要「單手拿起者，才能娶老婆」日後也演變成男人們在農閒時刻，相互比力氣競賽之用。

鄉土文化館內展示百樣村民熱心捐贈的阿里山深山台地豐山村早期農村文化用具，包括陶甕、米甕、裁縫車、禮籃、化妝台、簑衣、面桶架等居家用品，以及農作五爪耙、手耙、刮板等各種勞動器具，除童玩五爪石頭外，寫上姓氏的碗盤也十分吸睛。

許銘委指出，早期深山鄉下物資匱乏，若遇鄰戶有喜事要辦流水席時，家家戶戶都會免費提供碗、桌子、椅子等用具共享，為了知道這是哪戶人家所提供的碗，製造時會在碗底部寫印上是哪村哪戶人家的，待活動結束才知道要還給誰，勾起早期農村生活記憶。