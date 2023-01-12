玫琳凱助學18年 首辦「查某人」美容課為婦女妝點

玫琳凱美容團隊推動偏遠地區貧困兒童教育紮根安學計畫，連續18年每年捐50萬元給偏鄉兒童，今天首次開辦美容課「查某人」，出動20人指導弱勢家庭母親臉部肌膚清潔與保養，為她們妝點自信人生，開元食品也送上關心，準備蛋糕、甜點等，為家扶中心帶來溫暖新年。

玫琳凱美容顧問楊緣淑說，教育需從小扎根，偏鄉兒童缺乏資源，恰好給了玫琳凱實現企業社會責任的機會，每年都會捐助50萬元給家扶偏鄉地區女童，提供獎助學金、補充學習資源、改善學習設備，今年不只提供獎助學金，更集結全台20名美容督導顧問，一起教導弱勢家庭母親們臉部保養，讓她們美美過新年。

雲林家扶督導王耀慶說，玫琳凱不只挹注金錢幫助學童就學，更在農曆年前分享保養美容知識；王耀慶也說，春節前夕是家中最忙時候，大家忙著把裡裡外外打掃乾淨，同時也要讓大家的門面臉蛋變得乾淨清爽，適度保養上淡妝，以嶄新臉龐迎接新年。