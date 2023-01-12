人生處處驚奇 換肺重生前立委蔡啟芳 當選濟美仁愛之家董座
財團法人嘉義私立濟美仁愛之家今天上午在嘉市濟美之家，舉行第9屆新任董事、常務董事、董事長選舉就職典禮，縣長翁章梁推薦新董事立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，獲10票當選新任董事長，蔡啟芳說，「濟美成立宗旨是慈善，今後加強照護低收入戶，我要讓濟美讓各界刮目相看！」
69歲蔡啟芳出身布袋政治家族、父親是故嘉縣議長蔡長銘，他曾任布袋鎮長、國代、立委，過去是「立法院三寶」之一，交棒兒子蔡易餘，淡出政壇，因肺栓塞險喪命，去年換肺重生，出院開車發生翻車意外，民進黨縣市長大選慘敗，日前臉書發表評論要蔡英文交出人事權，引人注目，如今復出當選濟美仁愛之家董事長，人生處處驚奇。
因縣市長不同政黨，濟美仁愛之家過去曾發生董事長鬧雙胞，董事長人選由中央3席決定，董事由中央主管機關衛福部社家署、嘉義縣府、嘉義市府，各推薦3、6、6位董事組成，新董事會由縣長翁章梁、市長黃敏惠各推薦6位董事，加上社家署3位董事組成。
上午董事會由董事推舉臨時主席陳澤嘉主持，15位董事全部出席，翁章梁帶社會局長張翠瑤、嘉義市府社會處長林家緯代表市長列席，改選常務董事，由市長推薦的張寬煜、簡麗環，縣長推薦的陳澤嘉、蔡啟芳以及中央指派陳春杏共5人當選。
接著改選董事長，蔡啟芳獲10票贏陳春杏5票當選，由第8屆董事鄭清霞代表董事長邱振誠，由福家署科長監交將印信移交蔡啟芳。翁章梁、林家緯向蔡啟芳及董事祝賀，蔡啟芳說，感謝大家，濟美是縣市合併的慈善照護機構，範圍很寬，未來加強照護低收入戶。蔡易餘感謝翁章梁推薦父親出任濟美董事，讓父親當選董事長，有機會有新工作服務大眾，祝福父親，希望父親好好發揮，造福弱勢貧困。
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