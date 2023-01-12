快成家！南科辦集團結婚 今年達60對創歷年新高

國科會南科管理局本周六歡度27屆局慶，除邀請藝人郭雪芙等人同歡，同時循例辦理集團結婚，今年共有60對新人，創歷年來新高。

南科管理局說，南科迄今進駐廠商已達272家，從業員工逾9萬2000人，較2021年增加近萬人。去年南科在積體電路的領航帶動下，無懼產業逆風持續成長，園區大廠更是加大投入資本支出，加深在南科投資的力道。

管理局說，14日當天將辦理27屆局慶，當天上午10點35分在管理局南側廣場舉辦「2023年園慶暨集團結婚」，達60對新人參加，創下歷年新高。