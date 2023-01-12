快成家！南科辦集團結婚 今年達60對創歷年新高
國科會南科管理局本周六歡度27屆局慶，除邀請藝人郭雪芙等人同歡，同時循例辦理集團結婚，今年共有60對新人，創歷年來新高。
南科管理局說，南科迄今進駐廠商已達272家，從業員工逾9萬2000人，較2021年增加近萬人。去年南科在積體電路的領航帶動下，無懼產業逆風持續成長，園區大廠更是加大投入資本支出，加深在南科投資的力道。
管理局說，14日當天將辦理27屆局慶，當天上午10點35分在管理局南側廣場舉辦「2023年園慶暨集團結婚」，達60對新人參加，創下歷年新高。
現場也將邀請全民女神郭雪芙、AcQUA源少年、果凍姐姐楊晨熙和十鼓擊樂團為園慶帶來精彩演出，還首次邀集台南地區各大展館帶來免費的DIY體驗活動，包括左鎮化石園區、山上花園水道博物館、驚奇博物館行動列車等，現場還有多元園遊會攤位，以及豐富摸彩好禮。
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