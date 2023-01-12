台南築角創意營造計畫啟動 把住戶的生活空間鍊結起來

2023年台南築角創意營造計畫已啟動，都發局今天分別在永華及民治市政中心舉行補助說明會，開始受理社區營造點申請，即日起有興趣的社區或團體，只要覓得5年以上可做為營造點的土地，都能於2月底前提送報名表單向市府都市發展局申請。

市長黃偉哲表示，去年剛獲得致敬魅力城鄉大賞優等的台南築角計畫，今年也要積極舉辦，期許每年的營造案都能展現出滿滿在地能量。

都發局徐中強局長說，台南築角執行分兩大類型，一則以大專院校青年學生為創作團隊共同參與的築角競賽組，另一以專家或師生組成專案團隊執行，結合社區將閒置地改造的駐村進階組。參與的大專院校來自全國各地，包括淡江、嘉大、銘傳、中原、勤益、逢甲、正修、崑山、高雄大、南藝大及南應大等設計規劃相關科系。

他表示，青年朋友來台南與社區民眾共創，在暑假期間盡情揮灑創意與活力，在汗水的背後留下深刻的記憶，也讓他們感受到台南專屬的人情味及在地特色，參與過的人都說收穫滿滿。

徐中強說，往年營造點類型眾多，包含溝渠周邊、聚落空地、舊鐵道、頹屋等等，透過計畫建構成一處處袋狀公園、綠廊道或聚會場，把附近住戶的生活空間鍊結起來，發揮了凝聚在地的精神。而宅院、鐵路、童玩、及信仰等多樣的記憶元素，在創作青年發揮巧思之，融合生活美學，讓每件作品都相當亮眼。而駐村計畫也讓部分營造成果逐步成為活絡的營運據點，建設地方創生基礎，創造更美好的適居環境，歡迎各界踴躍報名參加。