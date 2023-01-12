快訊

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

嘉義太和樟樹湖櫻穀王河津櫻綻放 預計農曆春節期滿開

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻目前開2成，預計農曆年假為最佳賞櫻期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻目前開2成，預計農曆年假為最佳賞櫻期。記者呂慧瑜／攝影

媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻，目前花開近2成，預計農曆春節期間進入盛開賞櫻期，勢必將掀起一波遊客上山賞櫻美拍熱潮。

位於嘉169縣道10公里處路旁的樟樹湖櫻穀王河津櫻，在2016年1月時櫻花盛開爆紅，太和村民將其稱為太和村櫻王，近年來已成為大阿里山區賞櫻熱點，吸引遊客來到此一睹河津櫻盛開之美，甚至穿著和服穿梭美拍留念。

太和村樟樹湖櫻穀王的由來，是源於2009年時「李登輝之友會」送給竹崎鄉中和國小的櫻花苗，當時學校分送給家長，在茶農王富宸細心照料下，施肥、防蟲等，近年成為嘉義山區受矚目的櫻花，4年前於櫻花樹旁建穀倉，正式命名為太和樟樹湖「櫻穀王」。

前太和村長許元舜表示，今天盛開較往年慢，可能是因為明年是閏月，加上今年節氣跟往年不太一樣，上周天氣又變寒冷，氣侯也較往年乾冷許多，預估2周農曆春節間櫻花會滿開，歡迎大家來太和村樟樹湖賞櫻走春品茗。

嘉義縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻目前開2成，預計農曆年假為最佳賞櫻期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻目前開2成，預計農曆年假為最佳賞櫻期。記者呂慧瑜／攝影

櫻花 賞櫻 河津櫻

延伸閱讀

因疫情停辦2年 嘉義東石鄉港口宮春節恢復擲筊搏轎車、金媽祖

新竹至嘉義6縣市濃霧特報 下周冷氣團恐持續影響到除夕

農曆春節假期將至 警提醒民眾注意台大就醫動線

因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

相關新聞

綠營廉政會約談邱莉莉、林志展 若被聲押、羈押將停權

台南市議長選舉陷入涉賄風波，正副議長邱莉莉、林志展今天到民進黨廉政委員會說明，廉政會主委邱駿彥表示，邱莉莉、林志展很完整...

台南築角創意營造計畫啟動 把住戶的生活空間鍊結起來

2023年台南築角創意營造計畫已啟動，都發局今天分別在永華及民治市政中心舉行補助說明會，開始受理社區營造點申請，即日起有...

嘉義太和樟樹湖櫻穀王河津櫻綻放 預計農曆春節期滿開

媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻，目前花開近2成，預計農曆春節期間進入盛開賞櫻期，...

因疫情停辦2年 嘉義東石鄉港口宮春節恢復擲筊搏轎車、金媽祖

嘉義縣東石鄉港口宮連續16年舉辦春節擲筊博轎車、金媽祖活動，吸引全國各地數千信眾參加，受新冠疫情影響停辦2年，隨著去年底...

南科路口加寬人行道 限縮車道惹議

台南市政府工務局數月來針對南科特定區新市西拉雅大道、善化目加溜灣大道重新刨鋪，在台19甲路口拉寬行人區域而限縮車輛通行，...

民雄薪傳二手書店要拆 急尋新家

嘉義縣民雄薪傳二手書店12年來，免費一對一家教已翻轉數千名「雙低」孩子命運，因鐵路高架化租用屋舍要拆除，只能使用到今年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。