嘉義太和樟樹湖櫻穀王河津櫻綻放 預計農曆春節期滿開
媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻，目前花開近2成，預計農曆春節期間進入盛開賞櫻期，勢必將掀起一波遊客上山賞櫻美拍熱潮。
位於嘉169縣道10公里處路旁的樟樹湖櫻穀王河津櫻，在2016年1月時櫻花盛開爆紅，太和村民將其稱為太和村櫻王，近年來已成為大阿里山區賞櫻熱點，吸引遊客來到此一睹河津櫻盛開之美，甚至穿著和服穿梭美拍留念。
太和村樟樹湖櫻穀王的由來，是源於2009年時「李登輝之友會」送給竹崎鄉中和國小的櫻花苗，當時學校分送給家長，在茶農王富宸細心照料下，施肥、防蟲等，近年成為嘉義山區受矚目的櫻花，4年前於櫻花樹旁建穀倉，正式命名為太和樟樹湖「櫻穀王」。
前太和村長許元舜表示，今天盛開較往年慢，可能是因為明年是閏月，加上今年節氣跟往年不太一樣，上周天氣又變寒冷，氣侯也較往年乾冷許多，預估2周農曆春節間櫻花會滿開，歡迎大家來太和村樟樹湖賞櫻走春品茗。
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