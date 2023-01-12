因疫情停辦2年 嘉義東石鄉港口宮春節恢復擲筊搏轎車、金媽祖

嘉義縣東石鄉港口宮連續16年舉辦春節擲筊博轎車、金媽祖活動，吸引全國各地數千信眾參加，受新冠疫情影響停辦2年，隨著去年底疫情解封，今年春節恢復舉辦，援往例從22日大年初一到26日初五共5天，每天在大殿前廣場舉行。

廟方說，擲筊期間，每人添千元香油錢就可博杯參賽，擲筊只有一次機會，春節活動項目，包括：免費提供吃湯圓、發放花生糖，博轎車、博金媽祖、過七星平安橋等，邀請下楫國小國樂演奏。

最大獎豐田轎車頭獎轎車1800ＣＣ，二獎豐田1500ＣＣ，三獎155ＣＣ摩托車，四、五獎125ＣＣ，附獎液晶電視，獎品豐富，擲筊時間早上8點開始到下午5點，擲筊以最多者為勝。

2020年港口宮春節擲筊博轎車、黃金媽祖活動，5天期間每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，統計擲出最多聖筊參賽者，獲得轎車等大獎，博杯比賽結束，黃姓女信徒年初二連搏13個聖筊，贏價值80萬元轎車；另名包姓女信徒年初四連搏10個聖筊，獲60萬轎車。

笨港口港口宮是國內知名媽祖廟，分靈國內數千尊媽祖，因建築逾一甲子，空間狹隘，廟方管理委員會設壇祭祀3天，主委張萬傳代表向天上聖母請示擲筊結果，大整修連獲3聖筊，廟方展開整修，目前還未完工，廟方說，整修不影響春節活動。