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嘉市景觀整體規畫 提4大亮點、汲取青年好設計

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府執行整體環境景觀策略規畫，今舉行論壇發表成果，市長黃敏惠（前排左四）等人出席。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行整體環境景觀策略規畫，今舉行論壇發表成果，市長黃敏惠（前排左四）等人出席。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府提出十大旗艦計畫藍圖的「文化新絲路2.0」，提出4大亮點，雙園計畫、大車站計畫、文藝森粼、道將圳水與綠廊帶營造，今年已各編百萬元做先期規畫，盼鐵路高架化後，串聯軸帶、藍帶；另，市府以鐵路高架後未來城市設計及願景，向青年徵件，11組獲獎，將從中汲取好的設計。

黃敏惠說，2021年舉行台灣設計展，希望延續這股能量，點燃城市美學品牌，因此，同一年開始啟動整體環境景觀策略規畫，「嘉義･美（加一點美）」的願景策略，將城市美學概念融入各項市政建設，以民眾日常生活的核心場域為主，打造剛剛好的生活城市。

市府表示，「雙園計畫」為串聯友忠公園、番仔溝公園，當鐵路高架化後，活化嘉雄陸橋下的閒置空間，並淨化中央大排水質；「大車站計畫」整治火車站門戶意象，檢討周邊建築立面、站前廣場營造、建立步行綠廊。

「文藝森粼」以林業文化園區、總圖書館、舊監宿舍群圍繞的帶狀空間，長期做徒步空間，搭配圖書總館、北門車站等；「穿城之水－道將圳水與綠廊帶營造」已獲內政部營建署核定1億9300萬元，第1、2期工程陸續開工，縫合民生公園到嘉義大學新民校區一帶。

市府做整體環境景觀規畫時，舉行「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」青年規畫設計競圖活動，第1名簡哲弘的作品「木漏之森」受到評審委員們高度肯定；都發處表示，會從青年的作品，汲取好的點子，納入設計中。

今於嘉義文創園區，黃敏惠上午頒獎給11組得獎學生，鼓勵同學們未來都能用設計讓城市變得更美好；下午場結合「環境景觀總顧問計畫」論壇活動，邀請台灣設計研究院副院長林鑫保、新竹市景觀總顧問徐昌志分享城市治理及景觀推動經驗。

嘉義市政府執行整體環境景觀策略規畫，今舉行論壇發表成果，市長黃敏惠出席。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行整體環境景觀策略規畫，今舉行論壇發表成果，市長黃敏惠出席。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（左）頒獎給「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件第1名簡哲弘（右）。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（左）頒獎給「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件第1名簡哲弘（右）。圖／嘉義市政府提供
嘉市府舉行「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件，共11件獲獎。圖／嘉義市政府提供
嘉市府舉行「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件，共11件獲獎。圖／嘉義市政府提供
嘉市府舉行「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件，共11件獲獎。圖／嘉義市政府提供
嘉市府舉行「2022嘉義市－鐵路高架後未來城市設計及願景」徵件，共11件獲獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義 願景

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