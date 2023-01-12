南科路口貫徹「以人為本」路權 正反意見兩極

台南市政府工務局數月來針對南科特定區西拉雅及目加溜灣大道路口改善，增加行人空間影響汽機車動線，不少人質疑施工不當，11日還有人掛白布條表達不滿。市府工務局說，是順應「以人為本」路權交通趨勢，學者與民代都認為，未來應加強溝通化解。

目加溜灣、西拉雅大道是南科LM區通往南科重要聯絡道，尤其經過的台19甲路口上下班尖峰時段車流驚人，因路面老化起伏、龜裂，地方抱怨不歇，台南市政府去年好不容易爭取到經費刨鋪、標線繪製等，不料路口行人環境改善這部分，意外引發軒然大波，不少機汽車路人更以「危險路口」質疑施工有問題。

原來，當初工務局推動貫徹「以人為本」路權優先，將原來行人活動區域增加也更安全，然趕著上下班汽機車車主車道限縮被迫爭道險象環生，11日一早還有人掛布條表達不滿。

「可以理解汽機車駕駛情緒，但貫徹『以人為本』路權是交通趨勢。」市府工務局說，因行人相對弱勢，希望車主多體諒，也籲請提早出門減速通行。

也有汽機車車主說，認同「以人為本」路權理念，但上述路口都是重要幹道行人不多，若在社區人口稠密處，他們可接受，當前這樣有點本末倒置。

南市副議長林志展則緩頰說，當地鄰近南科特定區F、G等區，未來是重要商業、住宅區，勢必引起大量人口，工務局算「超前部屬」，未來加強溝通後，阻力應會降低。

市議員李文俊服務處也說，近月來接獲正反兩極意見，而該路口完工在即，建議未來可持續觀察再滾動調整，以落實交通安全為優先考量。