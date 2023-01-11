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台中議會國民黨團黃馨慧任書記長 展現藍營團結士氣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨團今推選幹部，資深議員黃馨慧（右三）擔任書記長書記長。圖／國民黨團提供
台中市議會國民黨團今推選幹部，資深議員黃馨慧（右三）擔任書記長書記長。圖／國民黨團提供

台中市議會國民黨團今舉行黨團會議，黨籍議員推黃馨慧擔任書記長，執行長陳文政，副書記羅永珍、劉士州、賴義鍠與李文傑。

黃馨慧強調，台中市長順利連任、台北立委勝選，一定要延續勝選士氣。她說，民進黨連續挫敗，為取得執政，一定會無所不用其極，為總統立委大選佈局。

新任書記長黃馨慧是7屆市議員，長期關注民生經濟，程式教育紮根、勞工權益、青年就業等議題。

她說，黨團在全體黨籍議員團結下，為市民把關預算、爭取地方建設、教育幼托與社福預算，秉持公正公平原則，預算花在刀口上，秉持行政、立法對等原則，展現民意託付。

黃說，黨籍議員選區分布山海、市區地區，黨團也肩負民眾與市府的溝通橋樑，市府的政策與施政方向要讓民眾了解清楚，讓市民真正感受台中為幸福城市。

議員 台中市長 民進黨

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