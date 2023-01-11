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房市業者斥5000萬另類行銷 善化15株落羽松成秘境

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
房市業者投入逾5000多萬元將台南善化基地闢為社區公園，還移植15株落羽松，有如北國風情，更大方開放參觀，順勢達到宣傳效果。記者謝進盛／攝影
房市業者投入逾5000多萬元將台南善化基地闢為社區公園，還移植15株落羽松，有如北國風情，更大方開放參觀，順勢達到宣傳效果。記者謝進盛／攝影

台南善化鬧區一處不起眼巷弄，房市業者歷經1年多時間，投入逾5000多萬元將基地闢為社區公園，還移植15株落羽松近來變色倒映水中，有如北國風情，吸引遊客慕名而來，業者更大方開放參觀，也順勢達到宣傳效果。

這處落羽松林委身在善化區三民路、中山路口巷弄內，原為土角厝古宅斑駁，來自高雄建商多年前接觸整合附近地主，將在當地推出20層樓鋼骨住宅，預估以8年開發完成，成為地方新地標，去年投入逾5000萬元綠美化搖身成社區小公園，除免費開放給民眾休憩，基地西南處還栽植15株落羽松搭配一座大水池，近日低溫，落羽松樹葉為翠綠轉為深褐，營造濃濃休閒氛圍，漫步其中，有如身處異國，相當浪漫，更吸引不少人慕名而來。

業者說，未來這處基地會推出鋼骨大樓，樓高約20層樓，約8年完成，作業前基地開放外界參觀，他說，善化緊鄰南科，近年來推案不斷，未來鎖定客群以自住為主，設法降低投資客惡意炒作。

房市業者投入逾5000多萬元將台南善化基地闢為社區公園，還移植15株落羽松，有如北國風情，更大方開放參觀，順勢達到宣傳效果。記者謝進盛／攝影
房市業者投入逾5000多萬元將台南善化基地闢為社區公園，還移植15株落羽松，有如北國風情，更大方開放參觀，順勢達到宣傳效果。記者謝進盛／攝影

落羽松 低溫 台南

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