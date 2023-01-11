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九崴天然氣廠釋善意 放棄3期開發改做生態公園

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
九崴打算在台南興建南科天然氣發電廠，引發居民抗議，今天釋出善意，將終止第3期開發，把15公頃土地做為生態公園。圖／九崴提供
九崴打算在台南興建南科天然氣發電廠，引發居民抗議，今天釋出善意，將終止第3期開發，把15公頃土地做為生態公園。圖／九崴提供

將在台南安南區興建天然氣發電廠的九崴電力今天與台電簽約，預計2026年6月為大台南生活圈與南科提供600MW電力，九崴今天並釋出善意，宣布主動終止該廠區內第3期的開發，將6成以上約15公頃土地，打造為森林生態公園，讓全廠更符合居民的期待。

九崴今天表示，目前全案已送環評，將持續與居民溝通，並舉辦地方說明會，爭取認同。九崴預計在安南與安定區交界處興建南科電廠，以支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠2025年除役後的電力缺口，但在去年年底九合一選舉之前，引發當地居民的抗議，反對電廠設立。

九崴表示，今天與台電公司完成「115年商轉燃氣機組電力採購案」簽約用印，但一切都將等環評過關才可能動工。

該電廠總面積約25公頃，九崴主動釋出15公頃打造為都市之肺，九崴表示，未來除了種植台灣原生種的樹木以外，也將跟大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，提供周遭居民更好的生活環境。

九崴表示，對於居民存在天然氣廠會汙染環境與安全的疑慮，目前規畫中的排放，都遠遠低於環保署的各項規定，天然氣管線設置檢測、嚴謹的安全監控標準也都遠高於一般家用天然氣管線；同時歐盟已將天然氣列為環境永續的綠能，未來天然氣發電將是主流，而台灣配合國家能源轉型，2025年天然氣發電占比提升至50%，各地都會有天然氣發電廠。

九崴除了努力使各項排放合於標準外，也將打造南科廠成為全台第一個淨零排碳的天然氣電廠，透過抵換、並引進最新技術，將排碳導入地下封存，同時與國外知名機組大廠合作將利用最新技術的「氫燃料」發電，致力朝向淨零碳排。

九崴打算在台南興建南科天然氣發電廠，引發居民抗議，今天釋出善意，將終止第3期開發，把15公頃土地做為生態公園。圖／九崴提供
九崴打算在台南興建南科天然氣發電廠，引發居民抗議，今天釋出善意，將終止第3期開發，把15公頃土地做為生態公園。圖／九崴提供

南科 台南 台電

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