九崴天然氣廠釋善意 放棄3期開發改做生態公園
將在台南安南區興建天然氣發電廠的九崴電力今天與台電簽約，預計2026年6月為大台南生活圈與南科提供600MW電力，九崴今天並釋出善意，宣布主動終止該廠區內第3期的開發，將6成以上約15公頃土地，打造為森林生態公園，讓全廠更符合居民的期待。
九崴今天表示，目前全案已送環評，將持續與居民溝通，並舉辦地方說明會，爭取認同。九崴預計在安南與安定區交界處興建南科電廠，以支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠2025年除役後的電力缺口，但在去年年底九合一選舉之前，引發當地居民的抗議，反對電廠設立。
九崴表示，今天與台電公司完成「115年商轉燃氣機組電力採購案」簽約用印，但一切都將等環評過關才可能動工。
該電廠總面積約25公頃，九崴主動釋出15公頃打造為都市之肺，九崴表示，未來除了種植台灣原生種的樹木以外，也將跟大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，提供周遭居民更好的生活環境。
九崴表示，對於居民存在天然氣廠會汙染環境與安全的疑慮，目前規畫中的排放，都遠遠低於環保署的各項規定，天然氣管線設置檢測、嚴謹的安全監控標準也都遠高於一般家用天然氣管線；同時歐盟已將天然氣列為環境永續的綠能，未來天然氣發電將是主流，而台灣配合國家能源轉型，2025年天然氣發電占比提升至50%，各地都會有天然氣發電廠。
九崴除了努力使各項排放合於標準外，也將打造南科廠成為全台第一個淨零排碳的天然氣電廠，透過抵換、並引進最新技術，將排碳導入地下封存，同時與國外知名機組大廠合作將利用最新技術的「氫燃料」發電，致力朝向淨零碳排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言