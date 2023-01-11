春節前竹崎與梅山鄉聯絡道路翻新 提升行車安全帶動觀光
嘉義縣府去年獲營建署補助近4千萬元，翻修竹崎鄉緞繻村通往梅山鄉太平村聯絡道路，上月底完工，路面平穩寬敞，可通往太平老街、奉天岩、獨立山古道及獨立山車站等景點，串聯竹崎獨立山至梅山鄉太平雲梯等兩大觀光風景區，創造竹崎與梅山觀光與產業發展。
竹崎鄉緞繻村通往梅山鄉太平村聯絡道，向北銜接縣道162甲線，向南銜接緞繻村紅南坑，鄰近太平老街、奉天岩、獨立山古道及獨立山車站等重要觀光景點，是重要農產運輸及觀光要道，完工道路全長5.6公里、改善2處危險彎道、增設3處避車彎、增設28 處道路防護設施，提升行車安全及便利。
縣府建設處說，原道路鋪面老舊，大小坑洞破損嚴重，部分路段寬度及轉彎半徑不足，無法提供車輛會車、轉彎，道路上下邊坡沒有擋土設施及警示標誌，嚴重影響民眾通行安全，為維護太平老街及雲梯觀光遊客觀光品質，縣府向營建署爭取前瞻提升道路品質計畫補助，執行梅山太平老街管線地下化暨人行串連工程，建立太平雲梯遊客服務中心到老街安全人行空間，含遊客行走動線、人行空間安全改善、街道景觀再設計、沿線桿件與管線地下化，人行環境獲得改善，提升觀光品質形象。
縣長翁章梁說，近幾年為改善竹崎、梅山周邊觀光道路，除爭取中央前瞻經費，縣府也逐年增加改善預算，2019年至今編列約10億8575萬元，感謝中央支持，歡迎全台鄉親來嘉旅遊。
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