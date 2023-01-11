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新銳藝術家沈賞音個人畫展 水墨創作清新「引人入夢」
雲林縣新銳藝術家沈賞音，今起至1月18日在縣府文化觀光處1樓舉辦「釋夢の過程」水墨個展，縣長張麗善說，沈賞音年僅26歲，是縣內新一代藝術創作者，水墨作品風格清新，也曾獲多獎，實績優秀，鼓勵民眾觀展，進入她的「夢」想世界。
畢業自台南大學視覺藝術與設計學系研究所水墨組的沈賞音，年紀輕輕便投入教職，同時積極精進現代水墨創作技巧，近年，她活躍全台各大美展，包括2016至2020年的桃源美展、大墩美展獲選佳作與入選，2016年還獲雲林文化藝術獎水墨類第2名、2017年更獲首獎，2019年彩墨新人賞新人獎，2019年「關於失去」作品由藝術銀行典藏。
沈賞音分享，自己喜歡加入純真可愛的動物，搭配時下流行創作，如經典動畫角色「寶可夢」精靈；此次以「釋夢」為主題，融合現實與夢境，闡釋夢境之於生活中的種種體悟。
文化觀光處長陳璧君說，沈賞音的作品中出現許多連續性圖騰，看似重複性的圖像元素，透過她對於夢境解析的堆疊，與畫筆下的夢幻色調，襯托虛實氛圍，令觀賞者輕易便沉浸在她打造的美好異想世界。
沈賞音「釋夢の過程」水墨個展展出逾20件精選現代水墨創作，件件都是她創意與藝術療癒力的傾心之作。陳璧君說，雲林有愈來愈多年輕藝術家投注創作，歡迎喜好藝文的民眾展期至文觀處1樓展覽廳賞畫，徜徉在夢幻純真的水墨色彩中。
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