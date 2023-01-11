台南「安中河」將消失 抽水站工程今天啟動

為改善台南市安南區海尾寮排水區域遇雨成淹問題，市府水利局啟動安中抽水站新建計畫，並在今天動工，市長黃偉哲表示，包括抽水站及相關工程，總經費要10億元，雖然是一筆很大的經費，但為了解決民眾淹水之苦，仍必須要花，期待工程能盡速在明年9月前完工，趕上明年的汛期。

今天的動土儀式，黃偉哲、立委陳亭妃及多名在地議員都參與。黃偉哲表示，海尾寮安中路過去因為淹水嚴重，而被戲稱為「安中河」，抽水站完成後，安中河將永遠成為歷史名詞。

水利局局長韓榮華表示，安南區十三佃、總頭寮、新寮等聚落長年遭受淹水之苦，近年來，水利局積極完成多項防洪工程，已有初步的改善成果，黃市長上任後延續既有防洪工程建設，積極向內政部營建署爭取預算，獲核定3億1240萬元經費辦理安中抽水站新建工程。

他表示，海尾寮排水集水區因地勢低窪深受潮位影響，若暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，而溢淹路面。為有效解決此問題，水利局以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下的方式進行海尾寮排水區域淹水改善。目前海尾寮排水下游渠段已設置6萬噸滯洪池，並設置海尾寮E抽水站及海環抽水站，另完成排水箱涵之增設及擴建。

安中抽水站新建工程為海尾寮排水中上游水患整治之重要一環，以防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期期間排洪量，完工後可進一步提昇當地防洪能量。平時期間，抽水站周邊之小型公園及防汛道路之串聯亦可作為當地民眾休憩之所。