快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「安中河」將消失 抽水站工程今天啟動

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影

為改善台南市安南區海尾寮排水區域遇雨成淹問題，市府水利局啟動安中抽水站新建計畫，並在今天動工，市長黃偉哲表示，包括抽水站及相關工程，總經費要10億元，雖然是一筆很大的經費，但為了解決民眾淹水之苦，仍必須要花，期待工程能盡速在明年9月前完工，趕上明年的汛期。

今天的動土儀式，黃偉哲、立委陳亭妃及多名在地議員都參與。黃偉哲表示，海尾寮安中路過去因為淹水嚴重，而被戲稱為「安中河」，抽水站完成後，安中河將永遠成為歷史名詞。

水利局局長韓榮華表示，安南區十三佃、總頭寮、新寮等聚落長年遭受淹水之苦，近年來，水利局積極完成多項防洪工程，已有初步的改善成果，黃市長上任後延續既有防洪工程建設，積極向內政部營建署爭取預算，獲核定3億1240萬元經費辦理安中抽水站新建工程。

他表示，海尾寮排水集水區因地勢低窪深受潮位影響，若暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，而溢淹路面。為有效解決此問題，水利局以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下的方式進行海尾寮排水區域淹水改善。目前海尾寮排水下游渠段已設置6萬噸滯洪池，並設置海尾寮E抽水站及海環抽水站，另完成排水箱涵之增設及擴建。

安中抽水站新建工程為海尾寮排水中上游水患整治之重要一環，以防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期期間排洪量，完工後可進一步提昇當地防洪能量。平時期間，抽水站周邊之小型公園及防汛道路之串聯亦可作為當地民眾休憩之所。

黃偉哲表示，抽水站需要3億多元的經費，後續工程還要再6億多，總共要花10億元，才能做好排水，而像是仁德區的三爺溪整治，更是花了40多億元，需要中央的經費支持，才能解決地方的淹水問題。

台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市安南區安中抽水站新建工程今天動土，市長黃偉哲等人參與動土儀式。記者修瑞瑩／攝影

淹水 黃偉哲 水利局

延伸閱讀

台南偏鄉小黃公車司機蔡榮輝獲特殊貢獻獎 市議員女兒祝賀

藍批不認錯恐影響賴清德選總統 黃偉哲駁：偏離事實

國民黨團批黃偉哲上火線撇清 揚言罷免 市府：勿政治口水

南市輔導補助 台南車站前國賓大樓自主更新峻工展新風貌

相關新聞

越捷航空胡志明市-台南航班今天復航 未來一周三往返

台南今天迎來疫後首班的國際航班，是越捷航空從越南胡志明市飛抵台南，市長黃偉哲在出境大門外迎接第一批旅客，並送上台南好禮及...

空品不佳南市連續多日洗街 環署啟動跨區聯合治理

連日來南部空氣品質不佳，台南市前天及昨天都出現紅色警示，今天持續橙色提醒，環保局表示，因境外汙染滯留不去，西半部地區空品...

台南「安中河」將消失 抽水站工程今天啟動

為改善台南市安南區海尾寮排水區域遇雨成淹問題，市府水利局啟動安中抽水站新建計畫，並在今天動工，市長黃偉哲表示，包括抽水站...

嘉市公幼廚工加薪5千…薪資改採晉級制 最高達31K

嘉義市公立幼兒園的專任廚工，每天工時雖不到8小時，以往每月薪資僅2萬2250元，市府表示，今年1月起調整待遇，改2萬77...

福添福基金會不辦圍爐 百萬紅包、千份福袋親送弱勢

成立14年的嘉義市福添福社會福利基金會，歲末寒冬送暖近3年因疫情，取消圍爐餐會，改親送紅包和禮品到家，黃敏惠等人今宣布，...

嘉縣這支照相桿去年舉發近5千件登測速王 阿婆灣測速桿昨啟用啦！

春節10天連假將近，在嘉義縣開車出遊，小心測速照相，以免荷苞失血！縣警察局交通隊公布去年超速取締，嘉159線（新港鄉南壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。