嘉市公幼廚工加薪5千…薪資改採晉級制 最高達31K

嘉義市公立幼兒園的專任廚工，每天工時雖不到8小時，以往每月薪資僅2萬2250元，市府表示，今年1月起調整待遇，改2萬7775元，且依考核結果可逐年晉級調薪，最高第10級可達3萬1204元，市長黃敏惠表示，藉以感謝辛勞，並鼓勵久任。

據了解，各縣市公立幼兒園的專任廚工，月薪落在2萬5000元上下，一般會要求具備持有中餐烹調丙級技術士以上證照，待遇條件不夠好的情況下，人才容易被挖角；目前嘉市公立幼園每90名學生，應聘1名廚工。

市府指出，建立專任廚工晉薪機制，本月起，公立幼園專任廚工都適用薪資基準表第1級，薪資達2萬7775元，形同加薪5525元，滿1年開始，能透過考核晉級晉薪，第2級到第10級的薪資，為2萬8156元、2萬8537元、2萬8918元、2萬9299元、2萬9680元、3萬61元、3萬442元、3萬823元、3萬1204元。

市長黃敏惠表示，幼兒園廚工需要提供每日點心及午餐，除依季節變化調整食材外，也要注意食物是否易咀嚼、易消化且少刺激，可見幼兒飲食作業程序繁瑣並須兼顧供膳時程、食品安全等各方面，工作量繁重，相當辛苦。