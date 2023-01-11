台南偏鄉小黃公車司機蔡榮輝獲特殊貢獻獎 市議員女兒祝賀

台南市政府交通局今日舉行「大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，共頒發21人，包括1位特殊貢獻獎、1位愛心服務獎，每人獲頒1萬2000元獎金，其中特殊貢獻獎得獎者是台南計程車業界的老前輩蔡榮輝，今年68歲，擔綱左鎮區「綠28」線的駕駛，協助長者就醫、購物、共餐等，他的女兒市議員蔡莜薇現身頒獎典禮，給父親大大驚喜。

蔡榮輝說，30年前曾是最早期的快遞業者，騎機車送快遞，後來轉開計程車，推動成立計程車合作社及成立衛星車隊，幾年前受到疫情影響，加上市府推動偏鄉小黃公車，就率領期下車隊駕駛投入服務，因山區沒有司機想去，自己開車擔任左鎮區「綠28」線的駕駛，小黃計程車主要是協助偏鄉獨居長者就醫、購物、共餐等，還有載學生上下學，

蔡榮輝說，曾遇到一位長輩長皮蛇痛到忍不住才打電話給他，請他載去看醫師，他問長輩為什麼不打119，長輩說不會打，但會打他的電話，因為他將電話設定快捷鍵只要按1就是他的號碼；還有學生5點多放學回家都已一片漆黑，山區路燈少又離很遠，自己當阿公了，看到偏鄉的孩子和老人，覺得需要政府及社會給予更多關懷，因屆齡將不再擔任駕駛，但仍心繫偏鄉的問題，也請女兒蔡筱薇多關注。

市長黃偉哲頒獎肯定駕駛及業者的貢獻，期勉業者與從業人員成為本市優質公共運輸的典範，同時勉勵駕駛長提供貼心服務讓乘客有美好乘車經驗，並以感恩的心向公運英雄們表達感謝之意。

黃偉哲表示，市府致力推動全方位的友善公共運輸環境，在市區引進最先進的電動公車，在郊區則透過小黃公車補足公共運輸的最後一哩，去年小黃公車更榮獲被稱為「行政機關奧斯卡獎」的最高榮譽「政府服務獎」，代表各界對台南公共運輸服務品質成果的肯定。

交通局長王銘德表示，今年個人獎項共頒發21人，包括1位特殊貢獻獎、1位愛心服務獎。此外，公車駕駛長經由市府、業者篩選推薦，再由民眾票選出9名優良駕駛；計程車司機則經由相關公、工會提名，再篩選出10名優良駕駛，另業者獎項則共頒發11家績優業者。

愛心服務獎得主是新營客運公車司機劉家豪，他主動服務輪椅族累積已近百次，除力行操作設備SOP外，也總會多一句關心「安全帶會不會太緊？」「會不會感到不舒服？」。遇到視障乘客則會主動降低公車車身，除了牽引上下車、協助刷卡、引導就坐外，也總會多一句詢問「請問要到哪一站下車？」才開始行駛，這種「多一句」的關懷，讓乘客倍感窩心和放心，甚至有身障人士指名搭乘劉員駕駛的班次，乘客也紛紛向主管機關提出讚許。

同時表揚年度評鑑優良的業者，有新營客運、興南客運、漢程客運等3家，獲甲等者有府城客運等1家，計程車績優業者為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星等3家，獲甲等者為成功衛星、中華衛星、府城衛星與嘉南計程車等4家。