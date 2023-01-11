福添福基金會不辦圍爐 百萬紅包、千份福袋親送弱勢
成立14年的嘉義市福添福社會福利基金會，歲末寒冬送暖近3年因疫情，取消圍爐餐會，改親送紅包和禮品到家，黃敏惠等人今宣布，將給弱勢家庭和團體共100萬紅包、1500份福袋伴手禮；董事長陳素月說，「在別人的需要裡，看見我們的責任」。
福添福基金會表示，14年來已經扶助過1萬1000戶，平均1個月約110戶，去年捐助金額超過3300萬元，希望孩童不要因錢的問題輟學，靠讀書來改變自己、改變家庭。
黃敏惠、議長陳姿妏、福添福創辦人陳盈助、董事長陳素月等人今出席「助你幸福．送愛到家」啟動儀式，頒給安道基金會、仲埔教養院、若竹兒智能發展中心等17間醫院，各數萬元不等的紅包和福袋，福袋內容物包括三哥肉鬆、腦麻手工餅乾、若竹兒綜合牛軋糖、嘉愛蛋捲、餐具組。
福添福表揚2名受扶助戶代表，王女士單親扶養兩女，因2015年間女兒讀國小要出國表演卻沒經費，經轉介開始支助，長女現就讀清華大學，讀嘉義女中的次女也確定錄取清大，基金會允諾一路協助到完成學業；另1扶助戶代表鄧女士，是中國大陸籍新住民，任職工廠保全的丈夫前年車禍逝世，她兼父職拉拔兩女，長女就讀嘉義女中，次女為唐寶寶，鄧女代父職，翻轉逆境。
黃敏惠讚賞，「每個地方需要的時刻，都有人來關懷」，福添福基金會讓這個社會都能因為大家的相互幫助、相互關懷，變得更溫暖更美好；陳姿妏說，福添福在別人需要，看見自己的責任，是以人為本，取之社會、用之社會的典範。
陳素月說，經詢問扶助家庭及弱勢團體對於舉辦圍爐餐會的意見，決定延續以「主動出擊、送愛到家」的精神，將愛與祝福，送到雲嘉地區弱勢家庭、團體手中。
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