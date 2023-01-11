福添福基金會送暖 紅包親送到家關懷弱勢

嘉義市福添福社會福利基金會今年續以紅包、禮品親送到家方式關懷弱勢，並於今天起，陸續將新台幣100萬元的紅包、1500份福袋，分送雲嘉縣市弱勢家庭及團體，傳遞祝福。

嘉義市福添福社會福利基金會今天在基金會舉行「助你幸福、送愛到家」活動，嘉義市長黃敏惠、福添福基金會董事長陳素月及創辦人陳盈助，以及嘉義市議會議長陳姿妏等民意代表出席。

黃敏惠致詞表示，福添福社會福利基金會今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍不改初衷，提供現金100萬元的紅包與1500份福袋給予每個遭遇困境的家庭、弱勢團體，讓社會都能因大家的相互幫助、相互關懷，變得更溫暖、更美好。

陳素月指出，基金會14年來，提供每一個遭遇困境家庭及時協助，並度過難關，生活恢復穩定，也期盼能自立自強面對各項挑戰。基金會因應疫情影響，近2年以送愛到家精神，親自將愛與祝福送到雲嘉縣市弱勢家庭、團體手中，一同歡喜迎新年。

基金會今天特別表揚扶助戶代表王姓婦人，她單親扶養2女，雖家境清寒，但王婦用心培育女兒乖巧懂事。基金會自104年起扶助王婦家庭，7年多來陪伴其2女成長茁壯，王婦2女均就讀國立清華大學。

基金會表揚另一名扶助戶代表鄧姓婦人，為中國籍新住民，與丈夫育有2女，長女就讀嘉義女中，課業優異，次女為乖巧的唐寶寶。雖然家庭收入不豐，但一家和樂融融。

基金會指出，鄧姓婦人丈夫於110年因車禍不幸逝世，她堅忍扛下家庭照顧與經濟重擔，也不忘留意2女品格培養與敦促向學。鄧婦母代父職，帶領家庭翻轉逆境、迎向希望未來，為子女最棒的身教。