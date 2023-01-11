嘉縣這支照相桿去年舉發近5千件登測速王 阿婆灣測速桿昨啟用啦！

春節10天連假將近，在嘉義縣開車出遊，小心測速照相，以免荷苞失血！縣警察局交通隊公布去年超速取締，嘉159線（新港鄉南壇段水月橋）奪冠；台3線阿婆灣固定測速桿，元月啟用「開麥啦！」

交通隊說，縣轄有測速照相桿20處，去年共舉發超速違規2萬2341件，其中以嘉159線 (新港鄉南壇段水月橋、中油加盟南壇加油站）舉發4987件最多，台19線73.1K(六腳鄉六美國小)2534 件次之，台1線277.51K(水上鄉南靖段)2304 件再次之。

交通隊分析，159線 (南壇段水月橋)測速照相桿設置以來，取締件數居高不下，是因該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，道路筆直，駕駛人易踩油門加速，致車速超過70公里被拍照取締。

去年中央經費補助，增設10處路口多功能科技執法設備，去年11月加入執法，至去年底共舉發違規4115件，以民雄鄉台1線與中山路/工業一路口舉發1 899件最多，太保市159線與嘉64線路口舉發659件次之，中埔鄉忠義路與大義路口舉發55件再次之。

執法偵測舉發違規項目，除超速、闖紅燈 (含紅燈右轉)外，以「不遵守標誌標線號誌指示行駛」607件最多，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」308件次之。

另為積極防制台3線重機交通事故，去年4月起針對澐水至大埔路段展開加強執法作為，密集實施「監、警、環」聯合稽查、移動式測速、反制追焦熱點、行動巡航蒐證等多元勤務措施，以精準執法方式，強力取締無照 (越級)駕駛、超速、跨越雙黃線及不當連續超車等違規。