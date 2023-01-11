選議長失利 嘉市議會飛越無黨聯盟總召蘇澤峰加入國民黨

無黨籍嘉義市議會前副議長蘇澤峰挑戰議長，失去民進黨支持，1票之差落敗，國民黨嘉市黨部今證實，他申請加入國民黨已審核通過。蘇澤峰說，藍營議員與他理念較符合，但因甫當選飛越無黨聯盟總召，不會參與藍的黨團運作，此舉是否為布局下屆議長？他說，還沒想過。

據了解，本屆市議會國民黨團6席，民進黨團原也6席，但黨籍議員黃敏修聲明退黨，讓綠的黨團剩5席；黃敏修並加入飛越無黨聯盟，總計7人成最大黨團，其中黃思婷也具國民黨員身分。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，希望蘇澤峰入黨，能跟黨團動作一致，支持市長黃敏惠，不過蘇、黃思婷都是無黨當選，非藍營提名，沒有強制規範要參與黨團；至於下屆是否推蘇澤峰選議長，蔡明顯說，還言之過早。

議會國民黨團書記長張秀華表示，仍會邀請蘇澤峰加入黨團運作，若婉拒也不強迫，只要他不與民進黨結合、不違反黨規範即可。

議會民進黨團幹事長蔡文旭認為，個人參加政黨予以尊重，在議會只要議題正當、對市政發展有利的提案，不分黨派都會連署。

已領到黨證的蘇澤峰說，國民黨議員的行事方針、問政，符合他理想目標，「合得來就在一起」，未來對黃敏惠好的政策就支持，有疑慮的會站在建議、監督立場，不能因同黨就偏袒；對於4年後議長選局，蘇說，沒有任何想法。

據了解，上屆無黨的正副議長莊豐安、蘇澤峰，獲得民進黨團一致支持；本屆綠黨團決議投給陳姿妏，蘇澤峰陣營奮力運作，獲退民進黨的黃敏修，國民黨張秀華、鄭光宏、張敏琪，及其他無黨議員支持，仍輸1票。