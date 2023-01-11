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日人齊藤正史走山海圳的感動 台日合作綠道健走

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本長距離專業健行者齊藤正史（前排右四）昨晚到台南市海尾朝皇宮演講，分享山海圳健走的經驗。圖／台南社大台江分校提供
日本長距離專業健行者齊藤正史（前排右四）昨晚到台南市海尾朝皇宮演講，分享山海圳健走的經驗。圖／台南社大台江分校提供

去年底日本長距離專業健行者齊藤正史來台灣參加亞洲步道大會，昨晚前重回台南市海尾朝皇宮，分享台灣山海圳國家綠道長程徒步經驗，進行台日步道運動交流，吸引許多愛好綠道走路運動朋友聆聽，他建議，台日合作發展綠道健走，形成亞洲模式。

亞洲步道大會去年底在台灣舉行，來自美加歐日等國際步道工作者也走訪山海圳國家綠道，其中齊藤正史獨自縱走山海圳國家綠道、樟之細路、淡蘭古道等台灣3大國家綠道。返日前，台南市農業局、社大台江分校邀請齊藤正史先生在返日前，昨晚重回海尾朝皇宮，分享徒步經驗。

齊藤正史表示，山海圳是條融合歷史文化自然的步道，連結山川海及社區，透過健走運動，保護山及河川，海也會變乾淨，這是山海圳最大特色；建議，山海圳融合健走運動，保護自然環境，在亞洲具有引導作用，台日可以合作，發展綠道健走，形成亞洲模式，為保護自然環境，貢獻力量。

社大台江分校表示，昨天下午先由台南社大林朝成、台江分校執行長吳茂成陪同齊藤正史拜會黃市長偉哲，希望促進山海圳國家綠道與日本長距離步道健走運動交流，晚上則是在山海圳起點的海尾朝皇宮演講，分享山海圳健走的經驗，吸引許多市民前來聆聽。

齊藤正史分享，此次走山海圳綠道，以慢慢走的心情走路，不是為走多少公里路，而是能夠和在地人認識，欣賞沿線風景和人文，受到沿線社區居民熱情的招待及協助，來到台江，也感謝台江朋友協助借單車，深入社區有了不同的體驗，非常有意義，「這是條很舒服步道」，收穫非常多。

吳茂成表示，齊藤正史應是首位完成山海圳、樟之細路及淡蘭古道的日本友人；特別是山海圳國家綠道是由台江流域社群催生，倡議種樹築道、恢復河川生命力，公私協力發展而成的國家綠道，未來將再建議市政府，進一步發展台日兩國的長距離步道健走運動交流活動。

日本長距離專業健行者齊藤正史昨晚到台南市海尾朝皇宮演講，分享山海圳健走的經驗。圖／台南社大台江分校提供
日本長距離專業健行者齊藤正史昨晚到台南市海尾朝皇宮演講，分享山海圳健走的經驗。圖／台南社大台江分校提供

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