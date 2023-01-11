嘉義縣智慧綠能醫療專車 今遠征瑞里偏鄉顧長輩健康

嘉義縣衛生局打造全台首輛「智慧綠能」樂齡醫療專車及婦女保健專車，今天前進到偏鄉梅山瑞里村，運用最新智慧醫療配備，於瑞里活動中心提供80多名鄉親健檢服務；衛生局長趙紋華表示，嘉義縣行動醫療整合智慧科技，正式進入3.0版，有雙能量X光骨質密度、心房顫動及眼底鏡篩檢等，持續升級軟、硬體醫療設備，守護民眾健康。

嘉義縣65歲以上老年人口居全國之冠，因偏遠地區民眾及長者就醫不便，為提供專業、可近性醫療照護，推動行動醫療已逾20年，111年首創結合綠能及智慧醫療，打造樂齡醫療專車及婦女保健專車，推出智慧科技照護行動醫療。

地方居民從梅山瑞里到平地最近的醫院，車程至少需花上1.5小時，加上侯診、檢查、領藥等示項，往往要費一整天時間早出晚歸看病；嘉義縣升級版3+1行動醫療，有最新雙能量X光骨質密度檢查、心房顫動篩檢、肌少症篩檢及成人健檢外，今天居民也完成肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗接種。

衛生局指出，也特別運用口腔保健醫療專車結合牙醫師公會專業醫師，每月巡迴偏鄉22診次，提供樂齡假牙、牙科診療及保健衛教服務等，多重服務一次到位，要用專業與智慧科技守護偏鄉居民、長輩健康。