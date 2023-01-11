南市輔導補助 台南車站前國賓大樓自主更新峻工展新風貌

台南市北區的中華國賓商業大樓自主更新案，經市府輔導、提供補助及社區自主整合等努力下整建完工，今天落成，市長黃偉哲認為這是台南門面，希望能再成為新亮點。大樓管委會希望市府能再挹注補助，修建內部環境、設置公廁，方便遊客使用。

黃偉哲表示，南市共有26個自主更新補助案，居全台之冠，國賓大樓整建竣工，是營建署、南市府與社區公私協力的成果，營建署提供的經費補助與南市府輔導資源的投入，再加上社區的積極整合，完成更新補助案，也為社區打造新面貌。

黃偉哲說，國賓大樓就座落在台南火車站對面，是台南的重要門面，大樓因老舊而影響門面，完工後美輪美奐的外觀，將建立遊客對台南市的第一印象，相信國賓大樓將再度成為南市新亮點。他強調，除了國賓大樓之外，火車站周邊的環境，包括各局處、公所，會更努力把周邊的環境整頓、美化得更好，讓台南的市容更美麗。

都發局長徐中強指出，只要建築物在都市計畫區內、屋齡20年以上，且成立管委會的公寓大樓，同意比達8成以上的社區，都符合自主更新補助的申請條件，除提供規畫補助，還提供整建維護工程補助費，規畫費用至少50萬元起算，可提供社區委託建築師規畫、估價、促進社區整合，工程補助則以總工程費用45%為上限。補助工程項目包含立面改善相關工項，還有改善建物結構與無障礙環境等，希望減輕社區更新的負擔，鼓勵社區踴躍提出申請。

市議員陳怡珍認為，除了外表拉皮外，市府也應持續關心大樓環境安全、美化及經濟發展面，希望藉此翻轉商家生意，讓資金挹注，帶動大樓發展。市議員沈震東說，工務局去年有補助國賓大樓10萬元環境改善，希望市府能持續補助，讓此台南門面拉近與遊客的距離。管委會委員王建邦說，大樓前圓環就是各號公車站，遊客及乘客來此常有找不到廁所的問題，希望市府能協助設置公廁，營造更親民、便民的環境。

都發局表示，南市已完成的整建維護更新案，除了國賓大樓，還有東區國家新境、龍鳳大樓、文化廣場、大智市場透天案、永康區中華世貿、嘉禧王朝、安平區連棟透天案與中西區西門財經、孔廟民宅整維案 (有2案)等共11案，也有其它的社區陸續進行規畫設計與相關工程。統計營建署核定台南市的自主更新補助案件共有26處，為全台最多，市府將持續推廣都市更新，改善市容與提升公共安全。