水噹噹關懷協會攜手企業寒冬送暖 400邊緣戶受惠

台中市水噹噹關懷協會創會長、前市議員邱素貞，連續第11年結合地方企業歲末送暖，今天在南區市議員陳雅惠服務處前舉行捐助，發放白米、麵線等民生物資，以及慰問禮金1000元，給400戶東、南區的弱勢邊緣戶，讓弱勢戶相當暖心；現場還有義剪、贈春聯活動，氣氛熱鬧。

邱素貞表示，每逢農曆春節前夕，水噹噹關懷協會結合優質企業，舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第11年，讓弱勢族群有個小確幸，希望未來有機會，有更多人來幫助需要的人。

水噹噹關懷協會理事長洪敬姬表示，受疫情影響，各行各業成長受創，感謝社會上仍有許多善心人士慷慨解囊。為落實防疫，今年取消「台灣小吃」，發放物資作業，也採分流方式，從發通知單到領取，分別以顏色黃色、粉紅色、綠色做辨別分流，有效縮短民眾等候時間。