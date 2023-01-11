快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市警局長傳異動 黃偉哲：期待最短的時間內無縫接軌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲對於警察局長將異動，希望新局長一定要在最短的時間內無縫接軌。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲對於警察局長將異動，希望新局長一定要在最短的時間內無縫接軌。記者鄭惠仁／攝影

傳聞行政院長蘇貞昌將異動，台南市長黃偉哲今天表示，尊重總統對閣揆的人事權，但感謝蘇院長4年來的努力，並幫了台南很大的忙，包括北外環的興建與南科3期的通過及開發，強調不管是留或走都感謝。對於警察局長的異動，期待新局長一定要在最短的時間內無縫接軌。

黃偉哲今天被問及傳聞內閣將改組，他說行政院長異動是總統的人事權，對於任何人都尊重，但對於蘇院長，要感謝他這4年來對台南的照顧，而蘇院長過去在全國性的事務，包含防範非洲豬瘟，以及新冠肺炎疫情防疫上都盡了很大的心力，尤其是疫情剛開始，口罩禁令的時候，很多人要把口罩往外輸出，他停止了口罩輸出，那個時候還被罵。

黃說，在地方建設上，不管是北外環、南科3期，蘇院長都幫了很大的忙。我們認為蘇院長是一個做事的院長，很感謝他，至於內閣是不是異動，閣揆會不會換人，當然尊重總統對閣揆的人事權，但不管是蘇院長是留是走，在任何的地方，我們都要感謝他。

對於高階的警界人事異動，黃偉哲表示，只要能做好治安，就是好局長。台南這幾年來警察局長換了好幾位，對警察來說，每人過去都有他自己在警界服務的成績單，所以才能不次擢升，我們肯定警察局長方仰寧勇於任事，很努力的辦好治安，他努力的軌跡跟方向，我們都看到了，如果說方局長要離開，有新局長要來，也期待新局長一定要在最短的時間內無縫接軌，能夠繼續做好，把台南治安做得更好。

台南市長 警察 口罩

延伸閱讀

影／台南爐碴清除進度 黃偉哲：要求業者清理從未停過

佳尼特教育基金會關懷邊緣戶 助南市學校藝陣當神隊友

台南新化年貨大街連年因疫情喊停 13日起連7天優惠促銷

影／台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品 14日登場

相關新聞

台南衛星監測異常 農地違規最多

為遏阻亂倒廢棄物及農地違規，衛星監測台南市去年土地變異點約2000件，有500多件違規遭罰，其中農地違規的件數占65%最...

南市警局長傳異動 黃偉哲：期待最短的時間內無縫接軌

傳聞行政院長蘇貞昌將異動，台南市長黃偉哲今天表示，尊重總統對閣揆的人事權，但感謝蘇院長4年來的努力，並幫了台南很大的忙，...

鐵路高架化要拆屋！助雙低童民雄薪傳書店盼援助尋新家

嘉義縣民雄薪傳二手書店12年來，一對一家教已翻轉數千名「雙低」孩子命運，但如今恐面臨熄燈的緊急狀態。忙於奔走找新家的創辦...

暗黑財神爺、美國小丑搶銀行 嘉縣警察局防搶演出奇招

春節將至，嘉義縣民雄、中埔警分局為確保年節治安昨舉辦防搶演練，民雄偵查隊刑警扮成財神爺，大搖大擺進溪口鄉農會，並從金元寶...

嘉義縣選後綠營內鬥延燒 「國嘉隊」與「黃家班」隔空互槓

1/15下周日民進黨主席補選，嘉義縣立委陳明文、蔡易餘、縣長翁章梁領軍的「國嘉隊」，與前省諮議員黃文峯、議員黃榮利「黃家...

春節小年夜遊台南東山 玉米迷宮食樂趣登場

農曆春節將至，台南市政府東山區公所為繼續推廣食農教育及行銷轄內農特產品，安排本月20日小年夜當天，辦理玉米迷宮食樂趣系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。