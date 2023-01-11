南市警局長傳異動 黃偉哲：期待最短的時間內無縫接軌

傳聞行政院長蘇貞昌將異動，台南市長黃偉哲今天表示，尊重總統對閣揆的人事權，但感謝蘇院長4年來的努力，並幫了台南很大的忙，包括北外環的興建與南科3期的通過及開發，強調不管是留或走都感謝。對於警察局長的異動，期待新局長一定要在最短的時間內無縫接軌。

黃偉哲今天被問及傳聞內閣將改組，他說行政院長異動是總統的人事權，對於任何人都尊重，但對於蘇院長，要感謝他這4年來對台南的照顧，而蘇院長過去在全國性的事務，包含防範非洲豬瘟，以及新冠肺炎疫情防疫上都盡了很大的心力，尤其是疫情剛開始，口罩禁令的時候，很多人要把口罩往外輸出，他停止了口罩輸出，那個時候還被罵。

黃說，在地方建設上，不管是北外環、南科3期，蘇院長都幫了很大的忙。我們認為蘇院長是一個做事的院長，很感謝他，至於內閣是不是異動，閣揆會不會換人，當然尊重總統對閣揆的人事權，但不管是蘇院長是留是走，在任何的地方，我們都要感謝他。

對於高階的警界人事異動，黃偉哲表示，只要能做好治安，就是好局長。台南這幾年來警察局長換了好幾位，對警察來說，每人過去都有他自己在警界服務的成績單，所以才能不次擢升，我們肯定警察局長方仰寧勇於任事，很努力的辦好治安，他努力的軌跡跟方向，我們都看到了，如果說方局長要離開，有新局長要來，也期待新局長一定要在最短的時間內無縫接軌，能夠繼續做好，把台南治安做得更好。