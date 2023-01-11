鐵路高架化要拆屋！助雙低童民雄薪傳書店盼援助尋新家

嘉義縣民雄薪傳二手書店12年來，一對一家教已翻轉數千名「雙低」孩子命運，但如今恐面臨熄燈的緊急狀態。忙於奔走找新家的創辦人黃金山表示，民雄總部所租用的屋舍，因鐵路高架化要拆除，只能使用到今年6月，十萬火急請求大家幫忙於附近尋找新地點。

「孩子都知道讀書的地方要拆了！」黃金山助理說，民雄區170名學童都是知道的，但黃金山告訴孩子們說「他們最大的任務就是好好讀書」找新家的事，大人們會努力處理、會找到的，要學童不要擔心好好念書。

黃金山昨晚於臉書發「緊急呼救」文，指自己近日來心焚如疾仍找不到落腳處，若無找到新處所，將面臨熄燈關門的危亡處境，擔心到「我晚上已吃不下飯了」盼大眾發揮力量協助，給翻轉弱勢孩子的命運一個家。

民雄薪傳總部，租用於民雄火車站前的85坪屋舍，因鐵路高架化面臨拆除；黃金山指出，顧及孩子來自嘉雲南3縣市的8個鄉鎮市，交通需便利，以及距中正、嘉義大學（民雄校區）擔任義務職老師騎車15分鐘的範圍內，以民雄火車站為中心到台一線附近圈出範圍處為佳。

發文後有70多人分享，也有熱心民眾有找到幾個適合物件待確認，有名眾祈禱適合的場地快快出現、祈求諸佛諸菩薩給孩子安定的家；黃金山說，正努力尋求，借用、租用，或承購。房舍ㄧ個樓層約100坪，空建地約200坪，農地約300坪。

前世貿二館館長黃金山為陪伴家鄉年邁雙親，56歲辦理退休回到故鄉嘉義民雄，並創辦「薪傳二手書店」除營造書香，更進一步創免費一對一課輔，盼能快速提升「雙低」（經濟低收入、學業低成就）孩子的學習能力，給予翻轉命運的契機。