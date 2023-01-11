暗黑財神爺、美國小丑搶銀行 嘉縣警察局防搶演出奇招

春節將至，嘉義縣民雄、中埔警分局為確保年節治安昨舉辦防搶演練，民雄偵查隊刑警扮成財神爺，大搖大擺進溪口鄉農會，並從金元寶內掏出手槍，高喊「搶劫」喝令行員繳出現金，引人注目的財神爺打扮，意外為嚴肅的防搶演練帶來笑點。中埔偵查隊刑警則戴上小丑面具，持刀槍進入搶劫財物，隨即駕車逃逸，遭大批員警攔截圍捕，最終到人贓俱獲。

農曆過年將屆，為加強維護重要節日期間的金融機構場所安全，降低犯罪率，各警察單位無不絞盡腦汁讓防搶演練更加「有梗」，引起關注達到宣傳效果，也期望藉由演練提升各金融機構的防衛意識。

民雄警分局指出，演練由2名刑警扮演搶匪，其中1名扮成財神爺持槍闖入溪口農會崙尾分部，朝天花板開槍後大喊搶劫，行搶得手後再由接應的同伴載走，經農會行員通報警方後，勤務指揮中心立即派遣員警迅速趕往轄區各重要路口實施攔截圍捕，不久隨即遭眼尖員警發現目標車輛實施追捕，歹徒聽到警鈴大作，也慌亂逃竄，所幸支援警力火速抵達現場攔截圍捕，當場迅速制伏歹徒。

民雄警分局長黃維章呼籲，春節假期將至，警方將加強金融機構等財物匯集處所之安全維護及反竊、防搶、防詐騙等治安工作，以提升金融機構自我防衛能力，使行員隨時保持警覺性與危機意識。

中埔警分局指出，演練以假想歹徒2名共乘一輛汽車到達同仁農會辦事處持刀槍進入搶劫財物，勤務指揮中心接獲金融機構遭搶之110警報訊號後，立即通報線上警力趕往現場，旋即佈署警力並啟動攔截圍捕機制，最終順利將歹徒車輛層層包圍，繼而棄車就範，過程十分逼真。