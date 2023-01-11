嘉義縣選後綠營內鬥延燒 「國嘉隊」與「黃家班」隔空互槓

1/15下周日民進黨主席補選，嘉義縣立委陳明文、蔡易餘、縣長翁章梁領軍的「國嘉隊」，與前省諮議員黃文峯、議員黃榮利「黃家班」，都挺副總統賴清德，但雙方為太保及朴子市長選戰交惡，日前賴清德與黨員座談雙方陣營互槓，會後，再度用臉書互槓，內鬥戰火延燒。

民進黨縣黨部主委陳川崎說，選舉期間接獲黨員檢舉，黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞、議員黃嫈珺，挺退黨太保市長鄭淑分、無黨朴子市長吳品叡，涉違反黨紀，日前賴清德與黨員座談會後，又接獲黨幹部黨員要求依黨紀處理，近日將開執評會討論。

「讓賴主席為難了！」黃榮利臉書說，黨內檢討會家醜浮上檯面！當初「明文」規定屬意人選（民雄、番路鄉長、太保及朴子市長選舉），硬推參選，結果落選！見闖禍，表演肇事逃逸劇！後果責成縣長、議長當桶箍，形塑團結氛圍！」

黃文峯臉書說，嘉縣民調選舉控制在一個人手中，為何會輸？希望大家找出理由，不要把黨當派系再處理，找蔡總統來太保、朴子總動員造勢仍輸，希望賴副總統明察秋毫，讓忠貞黨員回黨。「我們是反明文規定的嘉義隊，不要說我們是黃家班。」

黃嫈珺說，選戰開打，她和舅舅黃榮利獲黨提名，卻遭派系大老明文規定以類似成立幫派、打壓異己之手法（命名「國嘉隊」）刻意排擠、孤立，隱瞞中央黨部，造勢大會不發邀請通知。

陳明文說，這次選舉，雖然存在一些矛盾，但嘉縣走向政黨政治，拚的是政黨理念，一切都依照黨制度走，雖然有人還沒跳脫派系政治，但是舊時代已過去，大家要放下，希望未來賴主席能扮桶箍，把大家感情重新箍起來。

陳明文外甥、副議長陳怡岳臉書批說，「黃家班」成員居心叵測，趁黨內選後檢討，與泛藍陣營相呼應，串聯派系操作「反明文規定」議題，以檢討敗選為名，企圖打擊陳明文聲譽、破壞團結，伺機謀取更多政治資源利益，令人不齒，黃家班成員違紀輔選，建議黨部開除黨籍！陳明文從議員、

議長、省議員、縣長做到立委，用心政績，每次大選承擔重任發揮戰力，絕非任何人可恣意抹煞。

黨提名朴子市長落選人涂建軒臉書也說，違紀輔選該開除黨籍就開除！政黨政治不容許投機分子，賴清德黨員座談會，黃嫈珺率先質疑林淑完議員針對議長投票失誤，此事全國一致交黨中央處置，大家都清楚黃議員提此事，是為合理化違紀輔選，也想藉此替他們家人違紀輔選傷害同志解套。